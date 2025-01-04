https://crimea.ria.ru/20250104/strany-shos-vystupili-edinym-frontom-v-borbe-s-fashizmom--gensek-shos-1143085708.html

Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОС

Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОС - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Страны ШОС выступили единым фронтом в борьбе с фашизмом – генсек ШОС

80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны являются важными событиями для всех стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T10:06

2025-01-04T10:06

2025-01-04T10:06

шос

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. 80-летие Великой Победы и окончания Второй мировой войны являются важными событиями для всех стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.Он отметил, что государства, которые сегодня входят в ШОС, в те годы были союзниками и единым фронтом выступали в борьбе с фашизмом."А шесть из десяти государств сражались на полях Великой Отечественной войны в составе одного государства. И то же самое можно сказать о Дне победы в войне на Дальнем Востоке, который отмечается в Китае 3 сентября", - сказал генсек.Ермекбаев добавил, что в 2025 году в Москве, в Пекине и в других городах и столицах планируют провести крупные военные парады в честь этой даты.В июле на саммите лав государств-членов ШОС, который проходил в Астане, президент России Владимир Путин отмечал, что взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие ПобедыПутин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в МосквеВ Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, 80 лет победы, великая отечественная война, вторая мировая война, в мире, общество, политика, новости