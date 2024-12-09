https://crimea.ria.ru/20241209/putin-priglasil-voinskie-raschety-stran-odkb-na-parad-9-maya-v-moskve-1142496713.html

Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве

Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T17:45

2024-12-09T17:45

2024-12-09T17:45

владимир путин (политик)

россия

политика

в мире

сотрудничество

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

80 лет победы

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве.Путин также отметил, что памятные мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во всех странах Организации Договора о коллективной безопасности.Ранее по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося в конце ноября, было принято совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В частности, страны-члены Организации осудили героизацию нацистского движения и разрушение памятников советским воинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сотрудничество, организация договора о коллективной безопасности (одкб), 80 лет победы, история