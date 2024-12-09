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Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T17:45
2024-12-09T17:45
владимир путин (политик)
россия
политика
в мире
сотрудничество
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
80 лет победы
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве.Путин также отметил, что памятные мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во всех странах Организации Договора о коллективной безопасности.Ранее по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося в конце ноября, было принято совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В частности, страны-члены Организации осудили героизацию нацистского движения и разрушение памятников советским воинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, сотрудничество, организация договора о коллективной безопасности (одкб), 80 лет победы, история
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве

Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы

17:45 09.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве.
"Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", – сказал российский лидер на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Путин также отметил, что памятные мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во всех странах Организации Договора о коллективной безопасности.

"Важно, что государства-участники ОДКБ сообща активно работают над сохранением исторической правды, памяти о том, какой ценой досталась нам победа над нацизмом", – добавил президент.

Ранее по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося в конце ноября, было принято совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В частности, страны-члены Организации осудили героизацию нацистского движения и разрушение памятников советским воинам.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаВ миреСотрудничествоОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)80 лет ПобедыИстория
 
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