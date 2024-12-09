Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве
Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и воинские расчеты стран объединения на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве.
"Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", – сказал российский лидер на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Путин также отметил, что памятные мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут во всех странах Организации Договора о коллективной безопасности.
"Важно, что государства-участники ОДКБ сообща активно работают над сохранением исторической правды, памяти о том, какой ценой досталась нам победа над нацизмом", – добавил президент.
Ранее по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося в конце ноября, было принято совместное заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В частности, страны-члены Организации осудили героизацию нацистского движения и разрушение памятников советским воинам.
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