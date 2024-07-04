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Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Путин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав-государств ШОС в Астане в четверг.Путин также отметил, что к саммиту подготовлен "солидный пакет документов и решений", реализация которых будет способствовать укреплению роли и влияния организации.По словам президента РФ, согласованные подходы стран ШОС по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации."В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству", - подчеркнул глава российского государства.Долгосрочные ориентиры для дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, инновациях, высоких технологиях, содержатся в проекте решения о разработке стратегии развития ШОС до 2035 года, добавил Путин."Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - добавил он.4 июля в Астане проходит саммит глав государств-членов ШОС. Мероприятие началось с подписания документов о принятии Белоруссии в состав объединения.На заседании подведут итоги работы ШОС в 2023-2024 годах, обсудят дальнейшее укрепление организации, продвижение сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Также главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам саммита будет подписано 24 документа, центральным из которых станет декларация Совета глав государств ШОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что решают лидеры стран ШОС на саммите в АстанеРФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин (политик), россия, в мире, политика, внешняя политика