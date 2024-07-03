Рейтинг@Mail.ru
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240703/putin-rf-gotova-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-mongoliey-v-sfere-energetiki-1138553058.html
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T12:05
2024-07-03T12:28
владимир путин (политик)
россия
монголия
сотрудничество
шос
энергетика
астана
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138553236_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_1129fa7f112433f4bd596956264b48fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений взаимодействия стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.По словам Путина, энергетика была и остается одним из основных направлений взаимодействия России и Монголии.В свою очередь глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что страна испытывает дефицит в области энергетики."Мы испытываем большой энергетический дефицит, экономика растет, спрос в энергетике тоже растет", – сказал Хурэлсух.Он отметил в частности, что Монголии необходимо доэлектрифицировать существующую железную дорогу и строить новую. А также заявил, что Монголия готова реализовывать совместно с РФ проект ГЭС на реке Эгийн-гол на Байкале.Также он отметил, что Монголия вместе с российской стороной готова решать вопросы экологического порядка.Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха стартовали в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
https://crimea.ria.ru/20240521/kakaya-strana-dolzhna-stat-sleduyuschim-chlenom-shos--lavrov-1137454425.html
россия
монголия
астана
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138553236_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_48929ba2a19f5d24b62f22cf5f2950d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, монголия, сотрудничество, шос, энергетика, астана, экология
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

Путин заявил о готовности расширять взаимодействие РФ с Монголией в сфере энергетики

12:05 03.07.2024 (обновлено: 12:28 03.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений взаимодействия стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
По словам Путина, энергетика была и остается одним из основных направлений взаимодействия России и Монголии.

"Но мы можем говорить и о расширении. Я имею в виду и углеводород и электроэнергетику – здесь есть о чем говорить", – сказал президент.

В свою очередь глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что страна испытывает дефицит в области энергетики.
"Мы испытываем большой энергетический дефицит, экономика растет, спрос в энергетике тоже растет", – сказал Хурэлсух.
Он отметил в частности, что Монголии необходимо доэлектрифицировать существующую железную дорогу и строить новую. А также заявил, что Монголия готова реализовывать совместно с РФ проект ГЭС на реке Эгийн-гол на Байкале.
"Мы знаем о вопросах экологического порядка, мы готовы их решить с российской стороной. Бывшие советские специалисты говорили, что строительство ГЭС не будет влиять", – сказал Хурэлсух.
Также он отметил, что Монголия вместе с российской стороной готова решать вопросы экологического порядка.
Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха стартовали в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 12:50
Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
 
Владимир Путин (политик)РоссияМонголияСотрудничествоШОСЭнергетикаАстанаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму
13:43ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
13:22Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам
13:15Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
12:54Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
12:28В массовом ДТП в Турции пострадали российские туристы
12:05Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
11:27В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
11:12Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
10:45Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
10:45В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
10:19ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
10:04В Дагестане временно запретили ношение никабов
09:51В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур
09:30В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России
09:15Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно
08:57Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье
08:42Берег отваги: как сражались защитники Севастополя
08:17Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине
07:49В Севастополе в среду отключат свет: адреса
Лента новостейМолния