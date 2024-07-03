https://crimea.ria.ru/20240703/putin-rf-gotova-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-mongoliey-v-sfere-energetiki-1138553058.html

Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T12:05

2024-07-03T12:05

2024-07-03T12:28

владимир путин (политик)

россия

монголия

сотрудничество

шос

энергетика

астана

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений взаимодействия стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.По словам Путина, энергетика была и остается одним из основных направлений взаимодействия России и Монголии.В свою очередь глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что страна испытывает дефицит в области энергетики."Мы испытываем большой энергетический дефицит, экономика растет, спрос в энергетике тоже растет", – сказал Хурэлсух.Он отметил в частности, что Монголии необходимо доэлектрифицировать существующую железную дорогу и строить новую. А также заявил, что Монголия готова реализовывать совместно с РФ проект ГЭС на реке Эгийн-гол на Байкале.Также он отметил, что Монголия вместе с российской стороной готова решать вопросы экологического порядка.Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха стартовали в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

https://crimea.ria.ru/20240521/kakaya-strana-dolzhna-stat-sleduyuschim-chlenom-shos--lavrov-1137454425.html

россия

монголия

астана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, монголия, сотрудничество, шос, энергетика, астана, экология