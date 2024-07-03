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Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T12:05
2024-07-03T12:05
2024-07-03T12:28
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россия
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шос
энергетика
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений взаимодействия стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.По словам Путина, энергетика была и остается одним из основных направлений взаимодействия России и Монголии.В свою очередь глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что страна испытывает дефицит в области энергетики."Мы испытываем большой энергетический дефицит, экономика растет, спрос в энергетике тоже растет", – сказал Хурэлсух.Он отметил в частности, что Монголии необходимо доэлектрифицировать существующую железную дорогу и строить новую. А также заявил, что Монголия готова реализовывать совместно с РФ проект ГЭС на реке Эгийн-гол на Байкале.Также он отметил, что Монголия вместе с российской стороной готова решать вопросы экологического порядка.Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха стартовали в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
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владимир путин (политик), россия, монголия, сотрудничество, шос, энергетика, астана, экология
Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
Путин заявил о готовности расширять взаимодействие РФ с Монголией в сфере энергетики
12:05 03.07.2024 (обновлено: 12:28 03.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия готова рассмотреть возможность расширения сотрудничество с Монголией в сфере энергетики, которая была и остается одним из основных направлений взаимодействия стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
По словам Путина, энергетика была и остается одним из основных направлений взаимодействия России и Монголии.
"Но мы можем говорить и о расширении. Я имею в виду и углеводород и электроэнергетику – здесь есть о чем говорить", – сказал президент.
В свою очередь глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что страна испытывает дефицит в области энергетики.
"Мы испытываем большой энергетический дефицит, экономика растет, спрос в энергетике тоже растет", – сказал Хурэлсух.
Он отметил в частности, что Монголии необходимо доэлектрифицировать существующую железную дорогу и строить новую. А также заявил, что Монголия готова реализовывать совместно с РФ проект ГЭС на реке Эгийн-гол на Байкале.
"Мы знаем о вопросах экологического порядка, мы готовы их решить с российской стороной. Бывшие советские специалисты говорили, что строительство ГЭС не будет влиять", – сказал Хурэлсух.
Также он отметил, что Монголия вместе с российской стороной готова решать вопросы экологического порядка.
Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха стартовали в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".