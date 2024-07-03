https://crimea.ria.ru/20240703/chto-reshayut-lidery-stran-shos-na-sammite-v-astane-1138579046.html

Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане

Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Что решают лидеры стран ШОС на саммите в Астане

Лидеры стран ШОС на саммите в Астане, как и на всех мероприятиях, где Россия выступает сегодня на равных со всеми, продолжают "сверку часов" перед тем, как... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T22:22

2024-07-03T22:22

2024-07-03T22:22

шос

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

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Лидеры стран ШОС "сверяют часы" перед объявлением новой модели мироустройства – эксперт Лидеры стран ШОС "сверяют часы" перед объявлением новой модели мироустройства – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Лидеры стран ШОС на саммите в Астане, как и на всех мероприятиях, где Россия выступает сегодня на равных со всеми, продолжают "сверку часов" перед тем, как предложить новую модель мироустройства. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, это очень важное мероприятие, как и сами лидеры, которые в нем участвуют, хотя не за всеми ними стоят мощные экономики."И встреча с Си, и встреча с Эрдоганом, и со всеми остальными лидерами, важны именно в этот период сверки часов. Сейчас эта часть мирового сообщества – Глобальный Юг, Россия, Латинская Америка, Африка, Азия – чем чаще они будут договариваться, встречаться, тем точнее сверят часы и предложат новую модель мироустройства", – сказал политолог.И отметил, что Шанхайская организация сотрудничества сейчас особенно важна, поскольку связана с решениями по обеспечению безопасности."Это огромный мир, который живет своей жизнью, выдвигает свои проекты, у него есть свои планы, и Россия в этом активный участник, в отличие от таких форматов сотрудничества, как G-8, который правильнее было бы назвать G7+1", – добавил Шатров."Сейчас мы на равных со всеми, и, наоборот, кто-то с трепетным уважением смотрит на нас. И это отражает реальное положение вещей. И мы за собой подтягиваем Белоруссию, и она уже везде начинает участвовать в проектах. Это и ее авторитет поднимает, и плюс один голос. Это такие вещи, из которых складывается новая картина мироустройства, своего рода новая карта мира", – подытожил эксперт.В Астане 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

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астана

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шос, игорь шатров, мнения, астана, политика, в мире, новости