https://crimea.ria.ru/20240703/rf-i-turtsiya-uvelichat-tovarooborot-do-100-mlrd-dollarov-v-god--erdogan-1138562334.html

РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган

РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.07.2024

РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган

Целью России и Турции является увеличение товарооборота с нынешних 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T15:38

2024-07-03T15:38

2024-07-03T16:24

россия

владимир путин (политик)

турция

реджеп тайип эрдоган

сотрудничество

шос

астана

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Целью России и Турции является увеличение товарооборота с нынешних 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.Эрдоган в ходе разговора с Путиным также выразил надежду на ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" в самое кратчайшее время.Также он пригласил главу российского государства в ближайшее время посетить Турцию."В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране", – сказал Эрдоган Путину.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – ПутинПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетикиНовая концепция внешней политики России: основные положения

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турция

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россия, владимир путин (политик), турция, реджеп тайип эрдоган, сотрудничество, шос, астана, политика