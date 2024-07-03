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РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган
РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.07.2024
РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган
Целью России и Турции является увеличение товарооборота с нынешних 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T15:38
2024-07-03T16:24
россия
владимир путин (политик)
турция
реджеп тайип эрдоган
сотрудничество
шос
астана
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Целью России и Турции является увеличение товарооборота с нынешних 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.Эрдоган в ходе разговора с Путиным также выразил надежду на ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" в самое кратчайшее время.Также он пригласил главу российского государства в ближайшее время посетить Турцию."В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране", – сказал Эрдоган Путину.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – ПутинПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетикиНовая концепция внешней политики России: основные положения
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россия, владимир путин (политик), турция, реджеп тайип эрдоган, сотрудничество, шос, астана, политика
РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган

Эрдоган заявил о цели увеличить товарооборот РФ и Турции до 100 млрд долларов в год

15:38 03.07.2024 (обновлено: 16:24 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Целью России и Турции является увеличение товарооборота с нынешних 55 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.
"У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", – цитирует РИА Новости турецкого президента.
Эрдоган в ходе разговора с Путиным также выразил надежду на ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" в самое кратчайшее время.
Также он пригласил главу российского государства в ближайшее время посетить Турцию.
"В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране", – сказал Эрдоган Путину.
В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.
У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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