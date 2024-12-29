https://crimea.ria.ru/20241229/armiya-rossii-beret-novye-rubezhi---operativnye-dannye-1143008648.html
Армия России берет новые рубежи - оперативные данные
Армия России берет новые рубежи - оперативные данные - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Армия России берет новые рубежи - оперативные данные
свыше 1400 боевиков, технику и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T13:36
2024-12-29T13:36
2024-12-29T13:36
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации занимают новые рубежи, киевский режим за минувшие сутки потерял еще свыше 1400 боевиков, технику и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ликвидировано до сорока украинских боевиков, сожжены 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт-С" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили четыре вражеские контратаки.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 220 боевиков киевского режима, а также танк, пикап, 155-мм британскую гаубицу FH-70, 105-мм орудие М119 из США и станцию РЭБ.Подразделения "Центра" освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики и отразили 11 контратак ВСУ.На этой линии фронта ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре единицы артиллерийский орудий, в том числе иностранного производства.Подразделения группировки войск "Восток" поразили украинские формирования возле Равнополя и Зеленого Поля, отразили две контратаки противника.В боях на этом направлении ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три автомобиля и три артиллерийских установки, в том числе, американскую Paladin.Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, станцию РЭБ и РЛС-разведчик "Squire" голландского производства.Ранее в воскресенье также сообщалось, что российские войска поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации.Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли 1470 боевиков в зоне спецоперации, а также технику и вооружение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской областиШтатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России берет новые рубежи - оперативные данные
В зоне спецоперации ВСУ потеряли за сутки свыше 1400 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации занимают новые рубежи, киевский режим за минувшие сутки потерял еще свыше 1400 боевиков, технику и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ликвидировано до сорока украинских боевиков, сожжены 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт-С" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и отразили четыре вражеские контратаки.
"Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 220 боевиков киевского режима, а также танк, пикап, 155-мм британскую гаубицу FH-70, 105-мм орудие М119 из США и станцию РЭБ.
На этой линии фронта ВСУ потеряли более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре единицы артиллерийский орудий, в том числе иностранного производства.
Подразделения группировки войск "Восток" поразили украинские формирования возле Равнополя и Зеленого Поля, отразили две контратаки противника.
В боях на этом направлении ВСУ потеряли до 170 боевиков, танк, три автомобиля и три артиллерийских установки, в том числе, американскую Paladin.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, станцию РЭБ и РЛС-разведчик "Squire" голландского производства.
Ранее в воскресенье также сообщалось, что российские войска поразили
украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации.
Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли 1470 боевиков
в зоне спецоперации, а также технику и вооружение.
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