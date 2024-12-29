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ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам
ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 29.12.2024
ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам
Российские войска поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T12:48
2024-12-29T12:48
2024-12-29T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские войска поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Кроме того, силы ПВО сбили 61 вражеский беспилотник самолетного типа.Накануне сообщалось о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные цели поражены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова – ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , украина, новости, министерство обороны рф
ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам
ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов