https://crimea.ria.ru/20241229/vs-rf-udarili-po-ukrainskim-voennym-aerodromam-1143008272.html

ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам - РИА Новости Крым, 29.12.2024

ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам

Российские войска поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T12:48

2024-12-29T12:48

2024-12-29T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Российские войска поразили украинские военные аэродромы и площадки запуска дронов в зоне проведения спецоперации. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Кроме того, силы ПВО сбили 61 вражеский беспилотник самолетного типа.Накануне сообщалось о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные цели поражены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова – ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , украина, новости, министерство обороны рф