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Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
В Евпатории произошла авария с участием грузовика DAF и автобуса Ford Transit. Об этом сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T19:31
2025-01-13T19:31
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории произошла авария с участием грузовика DAF и автобуса Ford Transit. Об этом сообщает МВД Крыма.По информации полиции, за рулем грузовика находился 57-летний водитель. Он двигался в среднем ряду и перед поворотом налево не занял, как положено, крайнее положение на проезжей части.На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе его оформления они установили, что у Ford Transit отсутствуют государственные регистрационные знаки.Водителем автобуса оказался 65-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством и был лишен права управления, уточнили в МВД Крыма.К тому же после проверки по электронной базе Госавтоинспекции оказалось, что мужчина снял автомобиль с учета, а номера сдал в архив ГАИ.В результате в отношении водителя автобуса составлены административные материалы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях: за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также без полиса ОСАГО и без тахографа.Кроме того, у него не была оформлена в установленном порядке диагностическая карта, а автобус переоборудован в грузовой фургон без согласования с Госавтоинспекцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавшихИномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человекаТри человека погибли в Крыму в ДТП с грузовиком
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
евпатория, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, автобус
Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком

В Евпатории автобус влетел в дерево после столкновения с грузовиком

19:31 13.01.2025
 
© МВД КрымВ Евпатории грузовик столкнулся с автобусом
В Евпатории грузовик столкнулся с автобусом
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории произошла авария с участием грузовика DAF и автобуса Ford Transit. Об этом сообщает МВД Крыма.
По информации полиции, за рулем грузовика находился 57-летний водитель. Он двигался в среднем ряду и перед поворотом налево не занял, как положено, крайнее положение на проезжей части.

"В результате допустил столкновение с автобусом Ford Transit, который двигался в крайнем левом ряду прямо. После столкновения транспортных средств автобус выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево", – сказано в сообщении.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе его оформления они установили, что у Ford Transit отсутствуют государственные регистрационные знаки.
Водителем автобуса оказался 65-летний местный житель. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством и был лишен права управления, уточнили в МВД Крыма.
К тому же после проверки по электронной базе Госавтоинспекции оказалось, что мужчина снял автомобиль с учета, а номера сдал в архив ГАИ.
В результате в отношении водителя автобуса составлены административные материалы по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях: за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также без полиса ОСАГО и без тахографа.
Кроме того, у него не была оформлена в установленном порядке диагностическая карта, а автобус переоборудован в грузовой фургон без согласования с Госавтоинспекцией.

"В настоящее время на нарушителя уже наложен административный штраф на общую сумму более 33 тысячи рублей. Еще два административных материала будут рассмотрены в ближайшее время. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку", – подытожили в МВД Крыма.

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