https://crimea.ria.ru/20250113/dlya-vyvoza-sobrannogo-v-chernom-more-mazuta-ispolzovali-gruzovoy-poezd-1143310484.html

Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд

Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд

Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T20:54

2025-01-13T20:54

2025-01-13T20:54

новости

поезд

железная дорога

керченский пролив

черное море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента железнодорожного, автотранспорта и спецтехники компании "ОТЭКО" Романа Лупоока.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее глава, вице-премьер Виталий Савельев поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову представить до 15 января план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, поезд, железная дорога, керченский пролив, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море