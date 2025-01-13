Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
Для вывоза мазута с танкера "Волгонефть" в Черном море задействовали грузовой поезд
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239"
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента железнодорожного, автотранспорта и спецтехники компании "ОТЭКО" Романа Лупоока.
"Весь собранный продукт спецтехникой перегружается в железнодорожные вагоны. Так, в один вагон помещается около 11 самосвалов собранного мазута. Далее этот железнодорожный состав отправится в специализированные предприятия для утилизации мазута", – сказал он.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.
13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее глава, вице-премьер Виталий Савельев поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову представить до 15 января план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.