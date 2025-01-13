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Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T20:54
2025-01-13T20:54
новости
поезд
железная дорога
керченский пролив
черное море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента железнодорожного, автотранспорта и спецтехники компании "ОТЭКО" Романа Лупоока.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее глава, вице-премьер Виталий Савельев поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову представить до 15 января план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керченский пролив
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новости, поезд, железная дорога, керченский пролив, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд

Для вывоза мазута с танкера "Волгонефть" в Черном море задействовали грузовой поезд

20:54 13.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Для вывоза мазута, собранного у севшего на мель в Черном море танкера "Волгонефть-239", был задействован железнодорожный состав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента железнодорожного, автотранспорта и спецтехники компании "ОТЭКО" Романа Лупоока.

"Весь собранный продукт спецтехникой перегружается в железнодорожные вагоны. Так, в один вагон помещается около 11 самосвалов собранного мазута. Далее этот железнодорожный состав отправится в специализированные предприятия для утилизации мазута", – сказал он.

В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань. С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. Были установлены боны для локализации загрязнения. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута была возведена техническая дорога протяженностью более 600 метров.
13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее глава, вице-премьер Виталий Савельев поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову представить до 15 января план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Производство удобрений из мазута - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
 
НовостиПоездЖелезная дорогаКерченский проливЧерное мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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