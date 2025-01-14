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В Ялте пострадавших от мазута птиц будут принимать круглосуточно

В Ялте пострадавших от мазута птиц будут принимать круглосуточно - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Ялте пострадавших от мазута птиц будут принимать круглосуточно

В Ялте пункт приема птиц, которые пострадали от разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, будет работать круглосуточно. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T13:07

2025-01-14T13:07

2025-01-14T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Ялте пункт приема птиц, которые пострадали от разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, будет работать круглосуточно. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко отметила, что ялтинское побережья мониторят 39 групп специалистов, однако необходима помощь волонтеров в спасении пернатых, а также для мониторинга пляжей, отлова и отмывания птиц их и транспортировке."Ежедневно обследуется 59 километров пляжной полосы – на наличие птиц, которым необходимо оказать помощь и, конечно же, на предмет мазутных пятен", - уточнила глава администрации Ялты.На сегодня, по словам Янины Павленко, на побережье сохраняется стабильная ситуация."Но мы готовы к различным сценариям. Очень важно не допустить выброса мазута на берег, собрав его в море – отмывать гальку проблематично", - заключила Павленко.Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Сакском районе Крыма и на острове Тузла выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов. Кроме того, на пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района обнаружены повторные выбросы мазута.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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