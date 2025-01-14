https://crimea.ria.ru/20250114/likvidatsiya-chs-posle-razliva-mazuta-v-krymu-situatsiya-k-etomu-chasu-1143318855.html

Ликвидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

Ликвидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Ликвидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

В Крыму и в Краснодарском крае продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, с начала ЧП собрано более 162 тысяч... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T09:50

2025-01-14T09:50

2025-01-14T09:50

крым

краснодарский край

севастополь

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и в Краснодарском крае продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, с начала ЧП собрано более 162 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, на данный момент мониторинг в Крыму, Севастополе и на Кубани ведут 314 межведомственных групп. Они обследовали 896 километров, определены участки сбора нефтепродуктов общей протяженностью 794 километра.В частности, в акватории Керченского пролива обследовано более 1 947 квадратных километров, обработано 42 885 квадратных километров. Для этого были использованы 4 449 килограммов сорбента. Удалось собрать 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Ситуация в Крыму и СевастополеВ Республике Крым, по информации чрезвычайного ведомства, обследованием занимались 249 межведомственных мониторинговых групп, они проверили 511 километров берега от Керчи до села Портовое.В Севастополе мониторинговые группы обследовали 165 километров берега между Ласпи и Андреевкой. В результате определили 5 основных участков проведения работ, собрали более 173 тонн загрязненного песка и грунта и свыше 158,8 тонны вывезли.Ликвидация ЧС в Краснодарском краеНа Кубани обследованием занимались 18 межведомственных групп, которые проверили, в том числе повторно, 220 километров берега.Кроме того, завершено строительство подъездной технической дороги. Отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Дороги со стороны моря укрепляют, чтобы предупредить обрушение скальной породы."Совершен 121 рейс по вывозу нефтепродуктов. Вывезено более 946 тонн, собрано 47,6 кубометра нефтесодержащей жидкости. Вокруг кормовой части танкера создают искусственную гавань, отсыпано 50 метров", - сообщает МЧС.Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Сакском районе Крыма и на острове Тузла выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогуМишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливеВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом

крым

краснодарский край

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, севастополь, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)