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В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом

В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом

С пляжей Севастополя за сутки вывезли почти шесть тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T11:08

2025-01-13T11:08

2025-01-13T11:08

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

севастополь

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. С пляжей Севастополя за сутки вывезли почти шесть тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Волонтеры продолжают работать на береговой линии в поселке Кача, где для них развернута большая палатка для обогрева."В районе "Серебряного бриза" Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть. На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые мы выдаем бесплатно", - добавил он.Продолжается обследование береговой линии, в государственной ветеринарной клинике на реабилитации находится 23 пострадавших от загрязнения мазутом птицы."Напомню, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112", - напомнил губернатор.Для координации работы добровольцев работает единый чат волонтеров, где можно записаться и узнать, как бесплатно получить средства защиты.В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, черное море, экология