https://crimea.ria.ru/20250113/v-sevastopole-za-sutki-vyvezli-pochti-6-tonn-grunta-s-mazutom-1143282612.html
В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
С пляжей Севастополя за сутки вывезли почти шесть тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T11:08
2025-01-13T11:08
2025-01-13T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. С пляжей Севастополя за сутки вывезли почти шесть тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Волонтеры продолжают работать на береговой линии в поселке Кача, где для них развернута большая палатка для обогрева."В районе "Серебряного бриза" Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть. На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые мы выдаем бесплатно", - добавил он.Продолжается обследование береговой линии, в государственной ветеринарной клинике на реабилитации находится 23 пострадавших от загрязнения мазутом птицы."Напомню, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112", - напомнил губернатор.Для координации работы добровольцев работает единый чат волонтеров, где можно записаться и узнать, как бесплатно получить средства защиты.В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, черное море, экология
В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
В Севастополе волонтеры очищают от мазута береговую линию в поселке Кача
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. С пляжей Севастополя за сутки вывезли почти шесть тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За 12 января вывезли для утилизации 5,84 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, в Голубой бухте и в районе Балаклавы. За все время работ — 154,47 тонны", - написал он.
Волонтеры продолжают работать на береговой линии в поселке Кача, где для них развернута большая палатка для обогрева.
"В районе "Серебряного бриза" Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть. На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗы, которые мы выдаем бесплатно", - добавил он.
Продолжается обследование береговой линии, в государственной ветеринарной клинике на реабилитации находится 23 пострадавших от загрязнения мазутом птицы.
"Напомню, что организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112", - напомнил губернатор.
Для координации работы добровольцев работает единый чат волонтеров
, где можно записаться и узнать, как бесплатно получить средства защиты.
В Крыму за прошедшие сутки вывезли около 36 тонн
загрязненного мазутом грунта. Глава республики Сергей Аксенов поручил
в случае обнаружения нефтепродуктов на береговой линии обеспечить очистку пляжей в течение суток.
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