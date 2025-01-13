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Как повысят качество бесплатной медицины в России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Как повысят качество бесплатной медицины в России
Как повысят качество бесплатной медицины в России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Как повысят качество бесплатной медицины в России
В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:04
2025-01-13T12:27
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждена постановлением председателя правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает сайт кабмина.В частности, в новую программу включили раздел, который определяет порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.Кроме того, у пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет право на назначение им врачебными комиссиями лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России."Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии", - уточняют в кабмине.До этого таким пациентам будут проводить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования.Дополнена программа и разделом "Санаторно-курортное лечение". Он позволит систематизировать организацию такого лечения, чтобы повысить его доступность."Для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрена возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению", - добавляют в правительстве.И уточняют, что организовывать такие стационары будут работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойВ России продлили особый порядок продажи иностранных лекарствВ России зарегистрирован новый препарат для лечения рака
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медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, правительство россии, россия, новости
Как повысят качество бесплатной медицины в России

В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины

12:04 13.01.2025 (обновлено: 12:27 13.01.2025)
 
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© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждена постановлением председателя правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает сайт кабмина.
"Программа дополнена рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для жителей России", - говорится в сообщении.
В частности, в новую программу включили раздел, который определяет порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

"Тем из них, кто принимал участие в специальной военной операции, медицинская помощь и дальше будет предоставляться во внеочередном порядке. Усилится и взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом "Защитники Отечества", - отмечают в правительстве РФ.

Кроме того, у пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет право на назначение им врачебными комиссиями лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России.
"Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии", - уточняют в кабмине.
До этого таким пациентам будут проводить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования.
Дополнена программа и разделом "Санаторно-курортное лечение". Он позволит систематизировать организацию такого лечения, чтобы повысить его доступность.
"Для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрена возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению", - добавляют в правительстве.
И уточняют, что организовывать такие стационары будут работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.
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МедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииПравительство РоссииРоссияНовости
 
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