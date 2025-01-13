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Как повысят качество бесплатной медицины в России

Как повысят качество бесплатной медицины в России - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Как повысят качество бесплатной медицины в России

В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T12:04

2025-01-13T12:04

2025-01-13T12:27

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В России вводят ряд мер для повышения доступности и качества бесплатной медицины. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждена постановлением председателя правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает сайт кабмина.В частности, в новую программу включили раздел, который определяет порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.Кроме того, у пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями будет право на назначение им врачебными комиссиями лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России."Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии", - уточняют в кабмине.До этого таким пациентам будут проводить молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования.Дополнена программа и разделом "Санаторно-курортное лечение". Он позволит систематизировать организацию такого лечения, чтобы повысить его доступность."Для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрена возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению", - добавляют в правительстве.И уточняют, что организовывать такие стационары будут работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокотехнологичная медицинская помощь в Крыму стала более доступнойВ России продлили особый порядок продажи иностранных лекарствВ России зарегистрирован новый препарат для лечения рака

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, правительство россии, россия, новости