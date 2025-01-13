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В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит
В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит
В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:25
2025-01-13T12:25
крым
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учебные стрельбы будут продолжаться до 16.00. Обстановка в городе спокойная, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об утилизации взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Севастополе слышна стрельбаВ Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину
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крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения
В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит

Развожаев: стрельба в районе мыса Фиолент связана с учениями военных

12:25 13.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В районе Фиолента флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Ориентировочно учебные стрельбы будут продолжаться до 16.00. Обстановка в городе спокойная, подчеркнул губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об утилизации взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевУчения
 
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