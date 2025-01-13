https://crimea.ria.ru/20250113/v-sevastopole-slyshna-strelba-v-rayone-mysa-fiolent---chto-proiskhodit-1143285066.html

В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит

В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Севастополе слышна стрельба в районе мыса Фиолент - что происходит

В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T12:25

2025-01-13T12:25

2025-01-13T12:25

крым

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в районе мыса Фиолент проходят флотские учения со стрельбой, поэтому может быть громко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учебные стрельбы будут продолжаться до 16.00. Обстановка в городе спокойная, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об утилизации взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии проходят военные учения со стрельбойВ Севастополе слышна стрельбаВ Севастополе слышна стрельба – власти объяснили причину

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севастополь

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2025

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крым, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения