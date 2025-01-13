https://crimea.ria.ru/20250113/likvidatsiya-mazuta-iz-tankera-volgoneft-239---chto-izvestno-1143288767.html

Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно

Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно

На Кубани продолжают ликвидировать последствия выброса мазута из кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". О ситуации к этому часу сообщает... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T15:15

2025-01-13T15:15

2025-01-13T15:15

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

краснодарский край

новости

черное море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На Кубани продолжают ликвидировать последствия выброса мазута из кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". О ситуации к этому часу сообщает оперштаб Краснодарского края.Отработанные и неэффективные боновые заграждения, по информации оперштаба, удаляют из воды вместе с нефтепродуктами, а ни их место протягивают новые."Проложили больше 600 м технической дороги для работы техники. Ширина – 10 м. Параллельно занимаются ее укреплением и расширением в тех местах, где это необходимо", - добавляют в оперативном штабе.В ночь с 10 на 11 января смесь мазута с водой, собранную у берега в районе кормы танкера, начали вывозить самосвалами на сертифицированные предприятия по утилизации. За это время и до конца суток 12 января сделали 115 рейсов и вывезли 897 тонн.Кроме того, для работы в ночное время установлены три световые башни, чтобы вести работу непрерывно. Еще три находятся в резерве.На данный момент на месте разлива мазута с кормовой части танкера "Волгонефть- 239" работают сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, компании ОТЭКО, Морспасслужбы: 202 человека и 68 единиц техники.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогуМишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливеВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, новости, черное море, экология