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Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно
Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно
На Кубани продолжают ликвидировать последствия выброса мазута из кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". О ситуации к этому часу сообщает... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T15:15
2025-01-13T15:15
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
новости
черное море
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На Кубани продолжают ликвидировать последствия выброса мазута из кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". О ситуации к этому часу сообщает оперштаб Краснодарского края.Отработанные и неэффективные боновые заграждения, по информации оперштаба, удаляют из воды вместе с нефтепродуктами, а ни их место протягивают новые."Проложили больше 600 м технической дороги для работы техники. Ширина – 10 м. Параллельно занимаются ее укреплением и расширением в тех местах, где это необходимо", - добавляют в оперативном штабе.В ночь с 10 на 11 января смесь мазута с водой, собранную у берега в районе кормы танкера, начали вывозить самосвалами на сертифицированные предприятия по утилизации. За это время и до конца суток 12 января сделали 115 рейсов и вывезли 897 тонн.Кроме того, для работы в ночное время установлены три световые башни, чтобы вести работу непрерывно. Еще три находятся в резерве.На данный момент на месте разлива мазута с кормовой части танкера "Волгонефть- 239" работают сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, компании ОТЭКО, Морспасслужбы: 202 человека и 68 единиц техники.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогуМишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливеВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, новости, черное море, экология
Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно

На Кубани продолжают ликвидировать последствия ЧП с танкером "Волгонефть-239"

15:15 13.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий выброса мазута из кормовой части танкера Волгонефть-239
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На Кубани продолжают ликвидировать последствия выброса мазута из кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". О ситуации к этому часу сообщает оперштаб Краснодарского края.
"С 10 по 13 января специалисты Морспасслужбы установили больше 2 км боновых заграждений для локализации мазута вблизи берега. Заграждения регулярно меняют. За один день 12 января установили 750 метров бонов", - говорится в сообщении.
Отработанные и неэффективные боновые заграждения, по информации оперштаба, удаляют из воды вместе с нефтепродуктами, а ни их место протягивают новые.
"Проложили больше 600 м технической дороги для работы техники. Ширина – 10 м. Параллельно занимаются ее укреплением и расширением в тех местах, где это необходимо", - добавляют в оперативном штабе.
В ночь с 10 на 11 января смесь мазута с водой, собранную у берега в районе кормы танкера, начали вывозить самосвалами на сертифицированные предприятия по утилизации. За это время и до конца суток 12 января сделали 115 рейсов и вывезли 897 тонн.
"Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды Морспасслужба привлекла специализированную самоходную баржу "Пикник" с установленным на ней краном и грейфером. Она собрала более 11,3 кубометров смеси воды и мазута на месте розлива", - уточняется в сообщении.
Кроме того, для работы в ночное время установлены три световые башни, чтобы вести работу непрерывно. Еще три находятся в резерве.
На данный момент на месте разлива мазута с кормовой части танкера "Волгонефть- 239" работают сотрудники МЧС, Кубань-СПАС, компании ОТЭКО, Морспасслужбы: 202 человека и 68 единиц техники.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКраснодарский крайНовостиЧерное мореЭкология
 
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