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Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Движение автомобилей на Крымском мосту восстановили, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:51
2025-01-13T21:51
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей на Крымском мосту восстановили, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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керчь
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краснодарский край
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост, транспорт
Крымский мост открыт для проезда автотранспорта

Крымский мост открыт

21:51 13.01.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Движение автомобилей на Крымском мосту восстановили, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайКрымский мостТранспорт
 
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