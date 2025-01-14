160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя
С береговой линии Севастополя вывезли почти 160 тонн загрязненного мазутом песка
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. С пляжей Севастополя вывезли почти 160 тонн загрязненного мазутом грунта и песка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За 13 января вывезли для утилизации 4,36 тонны загрязненного мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, из Голубой бухты и с Солдатского пляжа. За все время работ вывезли 158,83 тонны. Сегодня продолжается вывоз мешков из Качи, где шла уборка в районе "Нашего паруса", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, во вторник волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче, где для них организованы палатки для отдыха и обогрева, выделен инвентарь.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
Министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Сакском районе Крыма и на острове Тузла выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов. В Крыму и в Краснодарском крае собрано более 162 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщали ранее в МЧС России.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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