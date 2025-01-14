https://crimea.ria.ru/20250114/160-tonn-zagryaznennogo-mazutom-grunta-ubrali-s-plyazhey-sevastopolya-1143328995.html

160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя

160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025

160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя

С пляжей Севастополя вывезли почти 160 тонн загрязненного мазутом грунта и песка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T11:34

2025-01-14T11:34

2025-01-14T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. С пляжей Севастополя вывезли почти 160 тонн загрязненного мазутом грунта и песка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным губернатора, во вторник волонтеры продолжают работать на береговой линии в Каче, где для них организованы палатки для отдыха и обогрева, выделен инвентарь. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 33 птицы.Глава правительства РФ Михаил Мишустин накануне создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. По итогам первого заседания он поручил до 15 января предоставить план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Сакском районе Крыма и на острове Тузла выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов. В Крыму и в Краснодарском крае собрано более 162 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщали ранее в МЧС России.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обнаружили новые выбросы мазутаДля вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поездПлан ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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