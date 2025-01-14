https://crimea.ria.ru/20250114/bolee-60-ulits-feodosii-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-1143336868.html

Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки

Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки

Более 60 улиц и переулков Феодосии останутся в среду без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T21:52

2025-01-14T21:52

2025-01-14T21:52

вода крыма

вода в крыму

феодосия

новости крыма

крым

жкх

отключение воды в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/04/1118694926_0:123:1620:1034_1920x0_80_0_0_d7c3e118893668d54afe714df08962b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Более 60 улиц и переулков Феодосии останутся в среду без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".Без воды останутся потребители, проживающие на следующих улицах: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько.Также подачу воды приостановят по адресам: пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, 2-й Сельский пер., пер. Клубный, ул. 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского.Не будет временно воды в поселке Северный, на Железнодорожной и Черноморской набережных, а также в домах по адресам: ул. Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзные проезды, Народная, 1й-4й Степные проезды, Клементьевская, Вересаева, прилегающих улицах и переулках, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовКакое водохранилище стратегически важно для КрымаКогда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, феодосия, новости крыма, крым, жкх, отключение воды в крыму