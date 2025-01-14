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Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки
Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки
Более 60 улиц и переулков Феодосии останутся в среду без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T21:52
2025-01-14T21:52
вода крыма
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феодосия
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Более 60 улиц и переулков Феодосии останутся в среду без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".Без воды останутся потребители, проживающие на следующих улицах: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько.Также подачу воды приостановят по адресам: пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, 2-й Сельский пер., пер. Клубный, ул. 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского.Не будет временно воды в поселке Северный, на Железнодорожной и Черноморской набережных, а также в домах по адресам: ул. Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзные проезды, Народная, 1й-4й Степные проезды, Клементьевская, Вересаева, прилегающих улицах и переулках, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовКакое водохранилище стратегически важно для КрымаКогда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе
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Более 60 улиц Феодосии останутся без воды на сутки

В Феодосии более 60 улиц останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ

21:52 14.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Более 60 улиц и переулков Феодосии останутся в среду без водоснабжения. Об этом предупреждает предприятие "Вода Крыма".

"Водоснабжение будет ограничено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе на пересечении Керченского шоссе и ул. Чкалова с 11:00 15 января ориентировочно до 02:00 16 января", – говорится в сообщении.

Без воды останутся потребители, проживающие на следующих улицах: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая, пер. Геологический, Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько.
Также подачу воды приостановят по адресам: пер. Строительный, пер. Крестьянский, пер. Красный, пер. Танкистов, пер. Водопроводный, пер. Консервный, 2-й Сельский пер., пер. Клубный, ул. 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского.
Не будет временно воды в поселке Северный, на Железнодорожной и Черноморской набережных, а также в домах по адресам: ул. Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзные проезды, Народная, 1й-4й Степные проезды, Клементьевская, Вересаева, прилегающих улицах и переулках, СНТ "Дельфин", СНТ "Радуга".

"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 02:00 16 января. Полное восстановление водоснабжения ожидаем к вечеру 16 января", – уточняют в "Воде Крыма".

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