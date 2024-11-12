https://crimea.ria.ru/20241112/kogda-zakonchat-rekonstruktsiyu-magistralnogo-vodovoda-v-sevastopole-1141786964.html

Когда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе

Когда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Когда закончат реконструкцию магистрального водовода в Севастополе

Реконструкцию водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо в Севастополе планируют завершить через год. Об этом в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 12.11.2024

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2024-11-12T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Реконструкцию водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо в Севастополе планируют завершить через год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, новая магистраль стабилизирует водоснабжение в городе и снизит до минимума потери на сетях водоснабжения.Строительство объекта проходит в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Подрядчик вышел на объект осенью этого года. На данный момент сварено уже почти полтора километра труб, что составляет 20% от выполненных работ, отметил Развожаев."Подземные трубы будут сделаны из полиэтилена – они экологически безопасны при производстве, транспортировке, монтаже и эксплуатации, отличаются отсутствием коррозии, биообрастания и значительных отложений", - отметил глава региона.Работы идут в графике, окончание реконструкции по контракту запланировано на ноябрь 2025 года.Ранее губернатор сообщал, что до конца года в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития.Также с 2025 года Севастополь будет участвовать в новых нацпроектах, добавил Развожаев. В составе проекта "Инфраструктура для жизни" планируется реализовать 14 федеральных проектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуЯхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус

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