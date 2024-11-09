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Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T11:52
2024-11-09T11:52
2024-11-09T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.Новое здание Г-образной формы вплотную примыкает к скале, снабжено современной вентиляцией, интернетом, контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением, кондиционерами и приспособлено для маломобильных граждан. На территории есть гараж для спецмашин, вольер для служебных собак, газовая теплогенераторная. Внутри разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.Основные работы были завершены в июле этого года. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
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крым, новости крыма, балаклава, михаил развожаев, севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
Главный корпус яхтенной марины построили на набережной Балаклавы - Развожаев
11:52 09.11.2024 (обновлено: 11:57 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.
"Корпус общей площадью 1085 "квадратов" в три этажа построили на месте старого признанного аварийным административного здания. Учитывая, что Балаклава находится в сейсмоопасной зоне, здание сделали особо прочным и надежным. Каркас выполнен из железобетона, а стены - из газоблока", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Новое здание Г-образной формы вплотную примыкает к скале, снабжено современной вентиляцией, интернетом, контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением, кондиционерами и приспособлено для маломобильных граждан. На территории есть гараж для спецмашин, вольер для служебных собак, газовая теплогенераторная. Внутри разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.
Основные работы были завершены в июле этого года. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.
Яхтенная марина в Балаклаве
строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
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