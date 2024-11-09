Рейтинг@Mail.ru
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241109/yakhtennaya-marina-v-balaklave---podryadchik-dostroil-glavnyy-korpus-1141725544.html
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T11:52
2024-11-09T11:57
крым
новости крыма
балаклава
михаил развожаев
севастополь
реализация фцп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141725728_72:0:1007:526_1920x0_80_0_0_77ec3d182b51d0d80adea43d449010bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.Новое здание Г-образной формы вплотную примыкает к скале, снабжено современной вентиляцией, интернетом, контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением, кондиционерами и приспособлено для маломобильных граждан. На территории есть гараж для спецмашин, вольер для служебных собак, газовая теплогенераторная. Внутри разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.Основные работы были завершены в июле этого года. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
крым
балаклава
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141725728_189:0:890:526_1920x0_80_0_0_89ec03288095e375b2aa3a62b367bb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, балаклава, михаил развожаев, севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе
Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус

Главный корпус яхтенной марины построили на набережной Балаклавы - Развожаев

11:52 09.11.2024 (обновлено: 11:57 09.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевНовое здание в Балаклаве
Новое здание в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.
"Корпус общей площадью 1085 "квадратов" в три этажа построили на месте старого признанного аварийным административного здания. Учитывая, что Балаклава находится в сейсмоопасной зоне, здание сделали особо прочным и надежным. Каркас выполнен из железобетона, а стены - из газоблока", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Новое здание Г-образной формы вплотную примыкает к скале, снабжено современной вентиляцией, интернетом, контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением, кондиционерами и приспособлено для маломобильных граждан. На территории есть гараж для спецмашин, вольер для служебных собак, газовая теплогенераторная. Внутри разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.
Основные работы были завершены в июле этого года. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в Балаклаве
В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
 
КрымНовости КрымаБалаклаваМихаил РазвожаевСевастопольРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус
11:13Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года
10:56Жесткая посадка - в Казахстане упал вертолет Минобороны
10:16Взрыв газа произошел в многоэтажке в Пятигорске - есть погибший
09:57В горах Крыма под Судаком спасли туриста
09:43Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
09:07Новая атака ВСУ: 50 украинских дронов сбиты за ночь над регионами России
08:47Страхование имущества от падения БПЛА - в чем особенность
08:04"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия
07:38Севастополь без света на выходных: где отключат электричество
07:04Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
00:01Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
23:52Массовая драка произошла в троллейбусе в Севастополе
23:00Главные новости Крыма: 8 ноября
22:43Главное за день: 8 ноября
22:39Когда начнутся переговоры между Россией и США - мнение
22:22В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое
22:01Замминистра Минобороны РФ встретился с послом Ливана в Москве – главное
21:36"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества
Лента новостейМолния