https://crimea.ria.ru/20241109/yakhtennaya-marina-v-balaklave---podryadchik-dostroil-glavnyy-korpus-1141725544.html

Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус

Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Яхтенная марина в Балаклаве - подрядчик достроил главный корпус

В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T11:52

2024-11-09T11:52

2024-11-09T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклаве завершилось строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году. Как сообщил в субботу глава региона Михаил Развожаев, речь о здании на Таврической набережной.Новое здание Г-образной формы вплотную примыкает к скале, снабжено современной вентиляцией, интернетом, контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением, кондиционерами и приспособлено для маломобильных граждан. На территории есть гараж для спецмашин, вольер для служебных собак, газовая теплогенераторная. Внутри разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.Основные работы были завершены в июле этого года. Сейчас строители тестируют подсветку фасада. 237 светильников подсвечивают здание теплым желтым светом и подчеркивают уютную атмосферу Балаклавской бухты.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеВ Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, балаклава, михаил развожаев, севастополь, реализация фцп в крыму и севастополе