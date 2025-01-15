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Президент Южной Кореи арестован - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Президент Южной Кореи арестован
Президент Южной Кореи арестован - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Президент Южной Кореи арестован
В Южной Корее впервые в истории страны арестован временно отстраненный, но действующий президент Юн Сок Ёль. Его подозревают в организации мятежа, сообщает... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T06:27
2025-01-15T06:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Южной Корее впервые в истории страны арестован временно отстраненный, но действующий президент Юн Сок Ёль. Его подозревают в организации мятежа, сообщает агентство Ренхап.По данным издания, колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится президент, выехала в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", но отказался признать законность расследования.Следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Проникнуть в резиденцию сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли спустя 2,5 часа.Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента остается за его охраной.Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после пяти часов противостояния с президентской охраной и угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Он пояснил свое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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южная корея, в мире, политика, новости
Президент Южной Кореи арестован

В Южной Корее президента арестовали за мятеж

06:27 15.01.2025
 
© AP Photo Kim Hong-JiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo Kim Hong-Ji
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Южной Корее впервые в истории страны арестован временно отстраненный, но действующий президент Юн Сок Ёль. Его подозревают в организации мятежа, сообщает агентство Ренхап.
По данным издания, колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится президент, выехала в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).
"Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом", — пишет агентство.
Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", но отказался признать законность расследования.
Следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Проникнуть в резиденцию сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) смогли спустя 2,5 часа.
Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.
Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента остается за его охраной.
Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после пяти часов противостояния с президентской охраной и угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение в связи с угрозой "паралича власти из-за того, что ему пытаются объявить импичмент". Он пояснил свое решение необходимостью "вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.
После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
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