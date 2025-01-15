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ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу
ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу - РИА Новости Крым, 15.01.2025
ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу
На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Продолжается строительство искусственной гавани... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T10:34
2025-01-15T10:37
крым
севастополь
краснодарский край
кубань
анапа
разлив нефтепродуктов в черном море
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разлив мазута
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Продолжается строительство искусственной гавани на Тамани – в бухте отсыпана грунтовая полоса протяженностью 80 метров. Об этом сообщает МЧС России."В трех субъектах обследуют 896 километров береговой линии. Участки сбора мазута определены на 794 километрах. Всего собрано 164 798 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 125 766 тонн", - говорится в сообщении.На данный момент в Керченского пролива обследовано 2 147 квадратных километров акватории, обработано почти 43 тысячи квадратных километров. Для этого использовали 4 464 килограмм сорбента, собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.Ситуация в КрымуВ Республике Крым обследуют более 480 километров берега от Керчи до села Портовое в Раздольненском районе.Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 178,66 километров берега, собрали почти 450 тонн загрязненного песка и грунта, в том числе за последние сутки - 19,53 тонны.В Севастополе обследуют 165 километров прибрежной зоны между поселками Ласпи и Андреевка. Собрали более 75 тонн загрязненного грунта вывезли 163 тонны.Обстановка в Краснодарском краеНа Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.Продолжается укрепление дороги, построенной для организации работ по вывозу нефтепродуктов с кормы танкера на Тамани. Идет строительство искусственной гавани вокруг объекта, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в открытое море. На данный момент отсыпана полоса в бухте протяженностью около 80 метров.Обследуют 63 километра, прибрежной территории. Всего в Краснодарском крае вывезли уже 1 236 тонн нефтепродуктов, с береговой линии – более 164 тонн загрязненного грунта.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Берег Азовского моря очистили от мазута"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливеКак ликвидируют последствия с разлива мазута в Севастополе
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ЧС в Керченском проливе: все о ликвидации последствий к этому часу

В акватории Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

10:34 15.01.2025 (обновлено: 10:37 15.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка пляжей Кубани от мазута
Уборка пляжей Кубани от мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Продолжается строительство искусственной гавани на Тамани – в бухте отсыпана грунтовая полоса протяженностью 80 метров. Об этом сообщает МЧС России.
"В трех субъектах обследуют 896 километров береговой линии. Участки сбора мазута определены на 794 километрах. Всего собрано 164 798 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено 125 766 тонн", - говорится в сообщении.
На данный момент в Керченского пролива обследовано 2 147 квадратных километров акватории, обработано почти 43 тысячи квадратных километров. Для этого использовали 4 464 килограмм сорбента, собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

Ситуация в Крыму

В Республике Крым обследуют более 480 километров берега от Керчи до села Портовое в Раздольненском районе.
Очистили от выбросов нефтепродуктов свыше 178,66 километров берега, собрали почти 450 тонн загрязненного песка и грунта, в том числе за последние сутки - 19,53 тонны.
В Севастополе обследуют 165 километров прибрежной зоны между поселками Ласпи и Андреевка. Собрали более 75 тонн загрязненного грунта вывезли 163 тонны.

Обстановка в Краснодарском крае

На Кубани мониторинг проводится на береговой линии протяженностью 220 километров.
"Обнаружены единичные незначительные выбросы мазута от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе; собирают нефтепродукты у кормы танкера "Волгонефть-239", - сообщает пресс-служба МЧС России.
Продолжается укрепление дороги, построенной для организации работ по вывозу нефтепродуктов с кормы танкера на Тамани. Идет строительство искусственной гавани вокруг объекта, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в открытое море. На данный момент отсыпана полоса в бухте протяженностью около 80 метров.
Обследуют 63 километра, прибрежной территории. Всего в Краснодарском крае вывезли уже 1 236 тонн нефтепродуктов, с береговой линии – более 164 тонн загрязненного грунта.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
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