https://crimea.ria.ru/20250115/kogda-nachnut-stroit-novyy-aeroport-v-donetske-1143361522.html
Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется уже в этом году, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T11:33
2025-01-15T11:33
2025-01-15T11:33
денис пушилин
донецк
аэропорт
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется уже в этом году, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения Донецкого аэропорта.15 января исполняется десять лет со дня освобождения Донецкого аэропорта, ставшего символом героизма народного ополчения Донбасса. Бои за него длились практически 35 недель. За него воевали герои легендарных подразделений: "Спарта", "Сомали", "Шахтерская дивизия", "Пятнашка" и другие.Пушилин отметил, что освобождение аэропорта стало не только стратегической победой Донецкой Народной Республики, но и сильным психологическим ударом по противнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – ПутинПушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в АвдеевкеКогда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – Пушилин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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денис пушилин, донецк, аэропорт, донецкая народная республика (днр), новости
Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке
Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется в 2025 году – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется уже в этом году, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения Донецкого аэропорта.
"Донецкий аэропорт остается символом мужества жителей Донбасса и обретает новый смысл как символ возрождения региона. Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал он в своем Telegram-канале.
15 января исполняется десять лет со дня освобождения Донецкого аэропорта, ставшего символом героизма народного ополчения Донбасса. Бои за него длились практически 35 недель. За него воевали герои легендарных подразделений: "Спарта", "Сомали", "Шахтерская дивизия", "Пятнашка" и другие.
Пушилин отметил, что освобождение аэропорта стало не только стратегической победой Донецкой Народной Республики, но и сильным психологическим ударом по противнику.
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