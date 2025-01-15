https://crimea.ria.ru/20250115/kogda-nachnut-stroit-novyy-aeroport-v-donetske-1143361522.html

Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке

Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Когда начнут строить новый аэропорт в Донецке

Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется уже в этом году, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину... РИА Новости Крым, 15.01.2025

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денис пушилин

донецк

аэропорт

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подготовка к строительству нового аэропорта в Донецке начнется уже в этом году, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения Донецкого аэропорта.15 января исполняется десять лет со дня освобождения Донецкого аэропорта, ставшего символом героизма народного ополчения Донбасса. Бои за него длились практически 35 недель. За него воевали герои легендарных подразделений: "Спарта", "Сомали", "Шахтерская дивизия", "Пятнашка" и другие.Пушилин отметил, что освобождение аэропорта стало не только стратегической победой Донецкой Народной Республики, но и сильным психологическим ударом по противнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – ПутинПушилин рассказал о восстановлении Коксохимического завода в АвдеевкеКогда начнется восстановление Артемовска и Авдеевки – Пушилин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецк, аэропорт, донецкая народная республика (днр), новости