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Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
Мазут с севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T13:23
2025-01-15T13:29
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
минтранс россии
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Мазут с севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января. Об этом заявили в Минтрансе России.Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проинспектировали вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.Сбор нефтепродуктов в воде сейчас продолжается. Мазут изолировали с помощью 2140 метров боновых ограждений, его собирают с помощью баржи и ручным способом."От кормы уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси, для транспортировки будут использованы загерметизированные полувагоны", - добавили в профильном ведомстве.Утилизацию будут проводить на двух спецплощадках на Кубани, первую партию отправят по железной дороге уже до конца среды. Мониторинг продолжается.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники. Возводить вокруг кормовой части искусственный вал начали 15 января.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливеЛиквидация мазута в Севастополе - обстановка на утро среды
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, минтранс россии, черное море
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

Мазут с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января - Минтранс РФ

13:23 15.01.2025 (обновлено: 13:29 15.01.2025)
 
© Минтранс РоссииПотерпевший крушение в Керченском проливе танкер "Волгонефть-239"
Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер Волгонефть-239
© Минтранс России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Мазут с севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января. Об этом заявили в Минтрансе России.
Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проинспектировали вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.
"Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", - говорится в сообщении.
Сбор нефтепродуктов в воде сейчас продолжается. Мазут изолировали с помощью 2140 метров боновых ограждений, его собирают с помощью баржи и ручным способом.
"От кормы уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси, для транспортировки будут использованы загерметизированные полувагоны", - добавили в профильном ведомстве.
Утилизацию будут проводить на двух спецплощадках на Кубани, первую партию отправят по железной дороге уже до конца среды. Мониторинг продолжается.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. 13 января завершена прокладка технической дороги к корме танкера для подъезда тяжелой техники. Возводить вокруг кормовой части искусственный вал начали 15 января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма и Краснодарского края. На Черноморском побережье по состоянию на 15 января собрано почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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