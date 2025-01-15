https://crimea.ria.ru/20250115/veteranov-vov-nadelyat-zvaniyami-pochetnyy-grazhdanin-1143368644.html

Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"

Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин" - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин". РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T15:13

2025-01-15T15:13

2025-01-15T15:19

владимир путин (политик)

великая отечественная война

80 лет победы

новости

россия

праздники и памятные даты

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".Глава государства напомнил, что в мае Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. Значимость этого события в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная, отметил президент.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Также президент попросил губернаторов, мэров и других представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), великая отечественная война, 80 лет победы, новости, россия, праздники и памятные даты, день победы