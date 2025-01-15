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Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"
Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин" - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин". РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T15:13
2025-01-15T15:13
2025-01-15T15:19
владимир путин (политик)
великая отечественная война
80 лет победы
новости
россия
праздники и памятные даты
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".Глава государства напомнил, что в мае Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. Значимость этого события в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная, отметил президент.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Также президент попросил губернаторов, мэров и других представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), великая отечественная война, 80 лет победы, новости, россия, праздники и памятные даты, день победы
Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"
Путин поддержал предложение наделить всех ветеранов ВОВ званиями "Почетный гражданин"
15:13 15.01.2025 (обновлено: 15:19 15.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями "Почетный гражданин".
"Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках", – сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Глава государства напомнил, что в мае Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. Значимость этого события в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная, отметил президент.
"Прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", – подчеркнул российский лидер.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы
. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.
Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.
Также президент попросил губернаторов, мэров и других представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.
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