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В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ
В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ
Вооруженные силы России в Курской области отразили две попытки контратак боевиков ВСУ. уничтожив 220 украиских солдат и военную технику врага. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T14:59
2025-01-15T14:59
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две попытки контратак боевиков ВСУ. уничтожив 220 украиских солдат и военную технику врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в среду.Подразделения группировки войск "Север" отразили две вражеские контратаки и поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны в разных районах.Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 120 военнослужащих, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортеров, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин и другую технику и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Курской области: ВСУ за стуки потеряли более 460 боевиковКиев несет тяжелые потери - в зоне СВО уничтожены еще 1,5 тысячи боевиковСпецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "север"
В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ

В Курской области за сутки уничтожены 220 боевиков ВСУ и танки

14:59 15.01.2025
 
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Штурмовики и расчеты БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в Курской области отразили две попытки контратак боевиков ВСУ. уничтожив 220 украиских солдат и военную технику врага. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в среду.
Подразделения группировки войск "Север" отразили две вражеские контратаки и поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны в разных районах.
Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета",- сказано в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52 120 военнослужащих, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортеров, 1566 боевых бронированных машин, 1480 автомобилей, 366 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин и другую технику и вооружения.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Север"
 
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