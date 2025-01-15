https://crimea.ria.ru/20250115/v-krymu-proizvodyat-transformatory-po-innovatsionnoy-tekhnologii-1143368183.html

В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии

В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии

На предприятии в Симферополе изготавливают электроподстанции и щитовое оборудование. В производстве применяют инновационные технологии, благодаря чему изделия... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T15:08

2025-01-15T15:08

2025-01-15T16:03

промышленность в крыму

анушаван агаджанян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На предприятии в Симферополе изготавливают электроподстанции и щитовое оборудование. В производстве применяют инновационные технологии, благодаря чему изделия получаются прочными, износостойкими и долговечными, передает корреспондент РИА Новости Крым.Секрет качественной продукции в том, что вся она полностью оцинкована, отмечает заместитель директора по экономике и финансам предприятия Сергей Смиренин.По его словам, такое оборудование чаще всего устанавливают на заправках и в прибрежных зонах полуострова. Электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции предприятие производит уже 12 лет. Перед поставкой каждое изделие проходит тщательную проверку.На этом предприятии трудятся 35 сотрудников. Работа "кипит" сразу в нескольких цехах: заготовительном, сварочном, электромонтажном, сборочном, токарном и малярном. Еще одна такая же площадка предприятия есть в поселке Зуя Белогорского района, добавил Смиренин.Он отметил, что в будущем предприятие собирается выходить на рынок материковой части страны, а также в новые регионы."Мы потихоньку делаем эти шаги с каждым этапом. Мы уже презентуем нашу продукцию, участвуем в выставках. Уже несколько заказов мы выполнили и отправили на материк. Ждем результат", - подытожил он.По словам министра промышленности и торговли Крыма Анушавана Агаджаняна, в Крыму порядка трех производств подобного типа. Это предприятие выросло из малого в полноценное благодаря мерам поддержки, которые действуют в регионе, отметил министр.По мнению министра, сегодня все промпредприятия Крыма нуждаются в дешевых займах для того, чтобы модернизировать свои производства.Ранее Агаджанян сообщал, что все системообразующие предприятия промышленного комплекса республики загружены на 100% и успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. По словам министра, у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелирует с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность в крыму, анушаван агаджанян, симферополь, производство в крыму, крым, новости крыма, видео