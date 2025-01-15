Рейтинг@Mail.ru
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/v-krymu-proizvodyat-transformatory-po-innovatsionnoy-tekhnologii-1143368183.html
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
На предприятии в Симферополе изготавливают электроподстанции и щитовое оборудование. В производстве применяют инновационные технологии, благодаря чему изделия... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T15:08
2025-01-15T16:03
промышленность в крыму
анушаван агаджанян
симферополь
производство в крыму
крым
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143367404_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b077ab21f1731d30562640bb74427797.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На предприятии в Симферополе изготавливают электроподстанции и щитовое оборудование. В производстве применяют инновационные технологии, благодаря чему изделия получаются прочными, износостойкими и долговечными, передает корреспондент РИА Новости Крым.Секрет качественной продукции в том, что вся она полностью оцинкована, отмечает заместитель директора по экономике и финансам предприятия Сергей Смиренин.По его словам, такое оборудование чаще всего устанавливают на заправках и в прибрежных зонах полуострова. Электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции предприятие производит уже 12 лет. Перед поставкой каждое изделие проходит тщательную проверку.На этом предприятии трудятся 35 сотрудников. Работа "кипит" сразу в нескольких цехах: заготовительном, сварочном, электромонтажном, сборочном, токарном и малярном. Еще одна такая же площадка предприятия есть в поселке Зуя Белогорского района, добавил Смиренин.Он отметил, что в будущем предприятие собирается выходить на рынок материковой части страны, а также в новые регионы."Мы потихоньку делаем эти шаги с каждым этапом. Мы уже презентуем нашу продукцию, участвуем в выставках. Уже несколько заказов мы выполнили и отправили на материк. Ждем результат", - подытожил он.По словам министра промышленности и торговли Крыма Анушавана Агаджаняна, в Крыму порядка трех производств подобного типа. Это предприятие выросло из малого в полноценное благодаря мерам поддержки, которые действуют в регионе, отметил министр.По мнению министра, сегодня все промпредприятия Крыма нуждаются в дешевых займах для того, чтобы модернизировать свои производства.Ранее Агаджанян сообщал, что все системообразующие предприятия промышленного комплекса республики загружены на 100% и успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. По словам министра, у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелирует с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143367404_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e95d138b5de355478d97b6fff72de258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промышленность в крыму, анушаван агаджанян, симферополь, производство в крыму, крым, новости крыма, видео
В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии

В Крыму производят особо прочные трансформаторы и электрощиты по инновационной технологии

15:08 15.01.2025 (обновлено: 16:03 15.01.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На предприятии в Симферополе изготавливают электроподстанции и щитовое оборудование. В производстве применяют инновационные технологии, благодаря чему изделия получаются прочными, износостойкими и долговечными, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Секрет качественной продукции в том, что вся она полностью оцинкована, отмечает заместитель директора по экономике и финансам предприятия Сергей Смиренин.
"Для нашей республики это самый оптимальный вариант. Оно не ржавеет, не подлежит коррозии, поэтому мы перешли на оцинковку. На сегодняшний день норма выпуска продукции щитового оборудования – минимальная партия две тысячи штук серийного производства. Подстанций мы готовы выпускать до 30-40 в год", - сказал Смиренин.
По его словам, такое оборудование чаще всего устанавливают на заправках и в прибрежных зонах полуострова. Электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции предприятие производит уже 12 лет. Перед поставкой каждое изделие проходит тщательную проверку.
© РИА Новости КрымВ Симферополе производят оцинкованные трансформаторы и электрощиты
В Симферополе производят оцинкованные трансформаторы и электрощиты - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
На этом предприятии трудятся 35 сотрудников. Работа "кипит" сразу в нескольких цехах: заготовительном, сварочном, электромонтажном, сборочном, токарном и малярном. Еще одна такая же площадка предприятия есть в поселке Зуя Белогорского района, добавил Смиренин.
Он отметил, что в будущем предприятие собирается выходить на рынок материковой части страны, а также в новые регионы.
"Мы потихоньку делаем эти шаги с каждым этапом. Мы уже презентуем нашу продукцию, участвуем в выставках. Уже несколько заказов мы выполнили и отправили на материк. Ждем результат", - подытожил он.
© РИА Новости КрымВ Симферополе производят оцинкованные трансформаторы и электрощиты
В Симферополе производят оцинкованные трансформаторы и электрощиты - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
По словам министра промышленности и торговли Крыма Анушавана Агаджаняна, в Крыму порядка трех производств подобного типа. Это предприятие выросло из малого в полноценное благодаря мерам поддержки, которые действуют в регионе, отметил министр.
"Они приобрели новые лазерные станки и производят щиты, которыми пользуются наши местные предприятия для электрооборудования. Данное предприятие воспользовалось льготными займами и лизингом оборудования – это 6% годовых", - уточнил Агаджанян.
По мнению министра, сегодня все промпредприятия Крыма нуждаются в дешевых займах для того, чтобы модернизировать свои производства.
Ранее Агаджанян сообщал, что все системообразующие предприятия промышленного комплекса республики загружены на 100% и успешно развиваются и работают над выпуском новой продукции. По словам министра, у каждого крымского промпредприятия есть своя инвестиционная программа развития, которая коррелирует с госпрограммой развития промышленного комплекса страны до 2027 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какую поддержку в Крыму получают предприятия легкой промышленности
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
 
Промышленность в КрымуАнушаван АгаджанянСимферопольПроизводство в КрымуКрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Часть Феодосии обесточена
16:57Линия связи повреждена в Татарстане – в 21 регионе России "упал" интернет
16:39"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
16:31Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различия
16:02На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны
15:50Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров
15:35Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
15:19Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню Победы
15:15Россия и Украина обменялись пленными
15:13Ветеранов ВОВ наделят званиями "Почетный гражданин"
15:08В Крыму производят трансформаторы по инновационной технологии
14:59В Курской области отражены две контратаки: уничтожены 220 боевиков ВСУ
14:52Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
14:36Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
14:13Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении
14:03В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
13:54ДТП на чужом внедорожнике - двое крымчан получили сроки за "пьяный" угон
13:37Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
13:23Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
13:17Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития
Лента новостейМолния