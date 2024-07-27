https://crimea.ria.ru/20240727/v-krymu-nazvali-odin-iz-flagmanov-v-formirovanii-mestnogo-vvp-1139168007.html

В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП

В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП

В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T18:24

2024-07-27T18:24

2024-07-27T18:24

анушаван агаджанян

ввп (валовый внутренний продукт)

крым

экономика

минпромполитики крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.По информации профильного министра, в республике работает свыше 14 тысяч стационарных торговых точек, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей, и эта цифра не стоит на месте, а растет вместе с показателями оптовой и розничной торговли и качеством услуг.На полуострове открываются новые логистические и распределительные центры и развиваются межрегиональные связи.Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего года он прибавил в среднем шесть процентов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесОбъем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, ввп (валовый внутренний продукт), крым, экономика, минпромполитики крыма, новости крыма