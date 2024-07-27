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В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T18:24
2024-07-27T18:24
анушаван агаджанян
ввп (валовый внутренний продукт)
крым
экономика
минпромполитики крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.По информации профильного министра, в республике работает свыше 14 тысяч стационарных торговых точек, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей, и эта цифра не стоит на месте, а растет вместе с показателями оптовой и розничной торговли и качеством услуг.На полуострове открываются новые логистические и распределительные центры и развиваются межрегиональные связи.Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего года он прибавил в среднем шесть процентов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесОбъем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин
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РИА Новости Крым
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анушаван агаджанян, ввп (валовый внутренний продукт), крым, экономика, минпромполитики крыма, новости крыма
В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП

Одним из флагманов в формировании ВВП в Крыму является торговля – власти

18:24 27.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым, осень, Аю-Даг
Крым, осень, Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.
"Торговая отрасль – это крайне важная и неотъемлемая составляющая экономики, драйвер ее развития и лидер среди отраслей по количеству занятых в ней работников. Именно торговля является одним из флагманов в формировании ВВП нашей республики (14,5%)", - написал он.
По информации профильного министра, в республике работает свыше 14 тысяч стационарных торговых точек, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей, и эта цифра не стоит на месте, а растет вместе с показателями оптовой и розничной торговли и качеством услуг.
На полуострове открываются новые логистические и распределительные центры и развиваются межрегиональные связи.
"Сегодня мы можем констатировать, что республика уже достигла высокого уровня развития торговли, сохраняя при этом существенный потенциал для дальнейшего совершенствования", - заключил Агаджанян.
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего года он прибавил в среднем шесть процентов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.
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Анушаван АгаджанянВВП (Валовый внутренний продукт)КрымЭкономикаМинпромполитики КрымаНовости Крыма
 
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