В Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
Одним из флагманов в формировании ВВП в Крыму является торговля – власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым, осень, Аю-Даг
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму торговля является одним из флагманов в формировании ВВП, на нее приходится 14,5 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.
"Торговая отрасль – это крайне важная и неотъемлемая составляющая экономики, драйвер ее развития и лидер среди отраслей по количеству занятых в ней работников. Именно торговля является одним из флагманов в формировании ВВП нашей республики (14,5%)", - написал он.
По информации профильного министра, в республике работает свыше 14 тысяч стационарных торговых точек, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей, и эта цифра не стоит на месте, а растет вместе с показателями оптовой и розничной торговли и качеством услуг.
На полуострове открываются новые логистические и распределительные центры и развиваются межрегиональные связи.
"Сегодня мы можем констатировать, что республика уже достигла высокого уровня развития торговли, сохраняя при этом существенный потенциал для дальнейшего совершенствования", - заключил Агаджанян.
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего года он прибавил в среднем шесть процентов. Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.
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