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Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы
Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы
Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T18:09
2025-01-15T18:09
новости
самолет
аэропорт
крушение самолета в казахстане
оаэ
авиация
сочи
минеральные воды (минводы)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.При этом он отметил, что рейсы были отменены в самое горячее время – новогодние дни. Туроператорам пришлось экстренно решать вопросы с переносом рейсов и заменой билетов.Лоукостер Flydubai прекратил полеты в этом направлении 27 декабря прошлого года после авиакатастрофы, произошедшей в районе аэропорта Актау в Казахстане. Утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следующий из Баку в Грозный.По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили в МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Позже министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что борт подвергся вмешательству извне. В Росавиации заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Расследование причин катастрофы продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в АктауВ Москве экстренно сел самолет на Самарканд – что известноТрагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев
оаэ
сочи
минеральные воды (минводы)
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, самолет, аэропорт, крушение самолета в казахстане, оаэ , авиация, сочи, минеральные воды (минводы)
Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы

Компания-лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минеральные воды

18:09 15.01.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал он.
При этом он отметил, что рейсы были отменены в самое горячее время – новогодние дни. Туроператорам пришлось экстренно решать вопросы с переносом рейсов и заменой билетов.
Лоукостер Flydubai прекратил полеты в этом направлении 27 декабря прошлого года после авиакатастрофы, произошедшей в районе аэропорта Актау в Казахстане. Утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следующий из Баку в Грозный.
По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили в МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Позже министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что борт подвергся вмешательству извне. В Росавиации заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Расследование причин катастрофы продолжается.
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НовостиСамолетАэропортКрушение самолета в КазахстанеОАЭАвиацияСочиМинеральные воды (Минводы)
 
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