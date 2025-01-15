https://crimea.ria.ru/20250115/loukoster-iz-oae-vozobnovlyaet-polety-v-sochi-i-minvody-1143375327.html

Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы

Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T18:09

2025-01-15T18:09

2025-01-15T18:09

новости

самолет

аэропорт

крушение самолета в казахстане

оаэ

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сочи

минеральные воды (минводы)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.При этом он отметил, что рейсы были отменены в самое горячее время – новогодние дни. Туроператорам пришлось экстренно решать вопросы с переносом рейсов и заменой билетов.Лоукостер Flydubai прекратил полеты в этом направлении 27 декабря прошлого года после авиакатастрофы, произошедшей в районе аэропорта Актау в Казахстане. Утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следующий из Баку в Грозный.По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили в МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Позже министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что борт подвергся вмешательству извне. В Росавиации заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Расследование причин катастрофы продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: РФ оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в АктауВ Москве экстренно сел самолет на Самарканд – что известноТрагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев

оаэ

сочи

минеральные воды (минводы)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, самолет, аэропорт, крушение самолета в казахстане, оаэ , авиация, сочи, минеральные воды (минводы)