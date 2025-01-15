Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы
Компания-лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минеральные воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновляет полеты из Дубая в Минеральные воды и Сочи, которые были приостановлены после крушения самолета в районе города Актау. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал он.
При этом он отметил, что рейсы были отменены в самое горячее время – новогодние дни. Туроператорам пришлось экстренно решать вопросы с переносом рейсов и заменой билетов.
Лоукостер Flydubai прекратил полеты в этом направлении 27 декабря прошлого года после авиакатастрофы, произошедшей в районе аэропорта Актау в Казахстане. Утром 25 декабря потерпел крушение самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следующий из Баку в Грозный.
По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили в МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Позже министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что борт подвергся вмешательству извне. В Росавиации заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
Расследование причин катастрофы продолжается.
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