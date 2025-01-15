https://crimea.ria.ru/20250115/klinch-s-kitaem-poydut-li-ssha-na-zakhvat-siloy-panamskogo-kanala--mnenie-1143368960.html
Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала
Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала
Сценарий силового захвата Панамского канала Соединенными Штатами после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа вполне вероятен. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T19:11
2025-01-15T19:11
2025-01-15T19:35
сша
дональд трамп
китай
панамский канал
мнения
олег шевченко
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сценарий силового захвата Панамского канала Соединенными Штатами после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа вполне вероятен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор философских наук, завкафедрой КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По его мнению, желание Трампа взять под контроль США Канаду и Гренландию на Севере и Панамский канал на юге вполне укладываются в логику доктрины Монро конца 19 – начала 20 века, которой следует избранный американский президент.Однако ситуация с Панамским каналом в корне отличается от тех координат, в которых находятся отношения США с Канадой или Гренландией.Американская экономика жестко связана с канадской, в США из Канады поступает до 30% всей электроэнергии, по сути, Канада – территория жизненных интересов Америки, сказал Шевченко. Гренландия – земля бизнес-интересов и амбиций США, которая может быть обретена по собственному желанию острова, к чему есть предпосылки.Заявления Трампа, по его мнению, свидетельствуют о том, что американская элита решила наконец "выступить в жесткий клинч с Китаем", который в последнее время активно вкладывается в Панаму и имеет здесь влияние. Потому силовые приемы в этой борьбе не исключены, считает эксперт."Были ли примеры в истории Америки? Были. Вводились канонирские лодки, высаживались десанты. Может ли такое повториться с Канадой? Не думаю. С Гренландией? Нет точно. Может ли такое произойти с Панамой? Да, вполне", – сказал Шевченко.Но хотя американцы и воспринимают Панаму и Южную Америку как свой задний двор, для США здесь далеко не все просто и однозначно, и чем обернется такая атакующая позиция для Трампа, пока сказать трудно, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различияКак будет действовать Трамп в отношении Украины – мнениеКак будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение
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сша, дональд трамп, китай, панамский канал, мнения, олег шевченко
Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала
Силовой захват Панамского канала Америкой при Трампе весьма вероятен – эксперт
19:11 15.01.2025 (обновлено: 19:35 15.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Сценарий силового захвата Панамского канала Соединенными Штатами после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа вполне вероятен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор философских наук, завкафедрой КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.
По его мнению, желание Трампа взять под контроль США Канаду и Гренландию на Севере и Панамский канал на юге вполне укладываются в логику доктрины Монро конца 19 – начала 20 века, которой следует избранный американский президент.
"А логика такая: "Америка для американцев", от Канады до Огненной Земли. И Трамп выдавливает из Гренландии – Данию, из Канады – британское влияние. А вот Панамский канал хочет вернуть обратно в собственность Соединенных Штатов, которые когда-то его контролировали", – сказал Шевченко.
Однако ситуация с Панамским каналом в корне отличается от тех координат, в которых находятся отношения США с Канадой или Гренландией.
Американская экономика жестко связана с канадской, в США из Канады поступает до 30% всей электроэнергии, по сути, Канада – территория жизненных интересов Америки, сказал Шевченко. Гренландия – земля бизнес-интересов и амбиций США, которая может быть обретена по собственному желанию острова, к чему есть предпосылки.
"С Панамой же третья, совершенно иная история. Панамский канал, который связывает Тихий океан и Атлантический, с 1970-х годов принадлежит Панаме. Есть железобетонное юридическое основание. И здесь так, как в отношении Гренландии и даже Канады, не отыграешь", – прокомментировал Шевченко.
Заявления Трампа, по его мнению, свидетельствуют о том, что американская элита решила наконец "выступить в жесткий клинч с Китаем", который в последнее время активно вкладывается в Панаму и имеет здесь влияние. Потому силовые приемы в этой борьбе не исключены, считает эксперт.
"Были ли примеры в истории Америки? Были. Вводились канонирские лодки, высаживались десанты. Может ли такое повториться с Канадой? Не думаю. С Гренландией? Нет точно. Может ли такое произойти с Панамой? Да, вполне", – сказал Шевченко.
Но хотя американцы и воспринимают Панаму и Южную Америку как свой задний двор, для США здесь далеко не все просто и однозначно, и чем обернется такая атакующая позиция для Трампа, пока сказать трудно, считает он.
"Это же Латинская Америка – особый регион. Кто-то здесь поддерживает позицию США – например, Аргентина. А кто-то позицию России, БРИКС – например Бразилия. И как Крым болевая точка для Евразии, так Панамский канал болевая точка США в Латинской Америке", – подытожил эксперт.
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