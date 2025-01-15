https://crimea.ria.ru/20250115/klinch-s-kitaem-poydut-li-ssha-na-zakhvat-siloy-panamskogo-kanala--mnenie-1143368960.html

Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала

Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват силой Панамского канала

Сценарий силового захвата Панамского канала Соединенными Штатами после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа вполне вероятен. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T19:11

2025-01-15T19:11

2025-01-15T19:35

сша

дональд трамп

китай

панамский канал

мнения

олег шевченко

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сценарий силового захвата Панамского канала Соединенными Штатами после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа вполне вероятен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор философских наук, завкафедрой КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По его мнению, желание Трампа взять под контроль США Канаду и Гренландию на Севере и Панамский канал на юге вполне укладываются в логику доктрины Монро конца 19 – начала 20 века, которой следует избранный американский президент.Однако ситуация с Панамским каналом в корне отличается от тех координат, в которых находятся отношения США с Канадой или Гренландией.Американская экономика жестко связана с канадской, в США из Канады поступает до 30% всей электроэнергии, по сути, Канада – территория жизненных интересов Америки, сказал Шевченко. Гренландия – земля бизнес-интересов и амбиций США, которая может быть обретена по собственному желанию острова, к чему есть предпосылки.Заявления Трампа, по его мнению, свидетельствуют о том, что американская элита решила наконец "выступить в жесткий клинч с Китаем", который в последнее время активно вкладывается в Панаму и имеет здесь влияние. Потому силовые приемы в этой борьбе не исключены, считает эксперт."Были ли примеры в истории Америки? Были. Вводились канонирские лодки, высаживались десанты. Может ли такое повториться с Канадой? Не думаю. С Гренландией? Нет точно. Может ли такое произойти с Панамой? Да, вполне", – сказал Шевченко.Но хотя американцы и воспринимают Панаму и Южную Америку как свой задний двор, для США здесь далеко не все просто и однозначно, и чем обернется такая атакующая позиция для Трампа, пока сказать трудно, считает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Референдум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различияКак будет действовать Трамп в отношении Украины – мнениеКак будет действовать Трамп в отношении Украины – мнение

https://crimea.ria.ru/20250115/bolevaya-tochka-evrazii-ekspert-poyasnil-strategicheskoe-znachenie-kryma-1143363011.html

сша

китай

панамский канал

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, китай, панамский канал, мнения, олег шевченко