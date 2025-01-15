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В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно,... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T21:07
2025-01-15T20:31
мнения
радио "спутник в крыму"
александр гусев
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.Как успокоить массовый психозРанее в СМИ стала появляться информация о небезопасности употребления рыбы, выловленной в Черном море. Также после новогодних праздников стало известно, что в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам. Соответствующее обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов.По мнению Гусева, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно опираться на не менее серьезные научные данные. А их нет.Зато уже есть массовый психологический эффект, и теперь многие обыватели боятся употреблять рыбу из Черного моря, черноморские устрицы, к которым привыкли, и мидии, которые заполнили многие столы, заметил он.А потому нужно как можно скорее провести необходимые исследования, чтобы получить важные ответы, уверен специалист. С соответствующим обращением ученый и его коллеги из КФУ уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову.Это необходимо для того, чтобы выстроить результаты по известным научным моделям и выяснить, есть ли действительно негативный фактор, пояснил он."И если есть, то как его купировать и какие конкретно рекомендации можно давать для системы рыболовства. Здесь наука может дать хороший результат, прогнозируемый и обоснованный", – добавил ученый.Это уже вторая инициатива, с которой выступили специалисты КФУ, желая внести свою научную лепту в дело ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.Что еще делают ученые для борьбы с мазутом и о чем предупреждаютПервой инициативой стало предложение апробировать в полевых условиях специальные адсорбенты для купирования мазутных фракций, всплывающих на поверхность моря с повышением температуры воды, чтобы потом эффективно их собирать.Таких работ системно тоже никто раньше не проводил, отметил Гусев. Ученые КФУ уже приступили к тестированию, имея лабораторный опыт таких физико-химического воздействия на нефтепродукты.Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров&gt;&gt;Отдельная тема – замазучивание пляжей, где самым эффективным был и останется только физический сбор загрязнений с последующей утилизацией, сказал Гусев.При этом ученый считает, что ущерб туристическому сезону некоторыми сегодня очень сильно преувеличивается, опять-таки безосновательно.По словам Гусева, мазут – соединение, с которым мы в том или ином виде сталкиваемся едва не каждый день. И хотя в его составе присутствуют тяжелые металлы и сера, их содержание небольшое и риски для человека малы.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливеМазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца январяБерег Азовского моря очистили от мазута
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, александр гусев, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы

О рисках употребления выловленной в Черном море рыбы говорить преждевременно – эксперт

21:07 15.01.2025
 
© РИА Новости . Aleksei Malgavko / Перейти в фотобанкРыбак
Рыбак - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Aleksei Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.

Как успокоить массовый психоз

Ранее в СМИ стала появляться информация о небезопасности употребления рыбы, выловленной в Черном море. Также после новогодних праздников стало известно, что в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам. Соответствующее обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
По мнению Гусева, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно опираться на не менее серьезные научные данные. А их нет.

"Не было никогда систематических исследований, чтобы исследовалась рыба, выловленная в конкретных точках, загрязненных выбросами мазута. Не было динамики исследования этой рыбы в разные времена года. Когда температура будет меняться, будет меняться и количество фракций мазута, которые рыба потребляет. Но будет ли эта рыба опасна или не будет – работ по всему этому нет", – сказал Гусев.

Зато уже есть массовый психологический эффект, и теперь многие обыватели боятся употреблять рыбу из Черного моря, черноморские устрицы, к которым привыкли, и мидии, которые заполнили многие столы, заметил он.
А потому нужно как можно скорее провести необходимые исследования, чтобы получить важные ответы, уверен специалист. С соответствующим обращением ученый и его коллеги из КФУ уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову.

"Мы выступили с письмом на имя главы республики с просьбой совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Крым провести в течение нескольких месяцев, от зимнего периода до летнего, то есть когда у нас будут отличными температурные режимы, именно систематический вылов рыбы в конкретных точках", – сказал эксперт.

Это необходимо для того, чтобы выстроить результаты по известным научным моделям и выяснить, есть ли действительно негативный фактор, пояснил он.
"И если есть, то как его купировать и какие конкретно рекомендации можно давать для системы рыболовства. Здесь наука может дать хороший результат, прогнозируемый и обоснованный", – добавил ученый.
Это уже вторая инициатива, с которой выступили специалисты КФУ, желая внести свою научную лепту в дело ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Что еще делают ученые для борьбы с мазутом и о чем предупреждают

Первой инициативой стало предложение апробировать в полевых условиях специальные адсорбенты для купирования мазутных фракций, всплывающих на поверхность моря с повышением температуры воды, чтобы потом эффективно их собирать.
Таких работ системно тоже никто раньше не проводил, отметил Гусев. Ученые КФУ уже приступили к тестированию, имея лабораторный опыт таких физико-химического воздействия на нефтепродукты.
"Задача в том, чтобы его масштабировать. Адсорбентов известно достаточно много. Это и знакомый нам активированный уголь, и силикогели, есть и природные материалы вулканического происхождения. Даже наши крымские известняки могут быть для этих целей использованы. И мы надеемся, что в ближайшее время сможем дать рекомендации, какие адсорбенты в этом случае будут более эффективны", – сказал профессор.
Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров>>
Отдельная тема – замазучивание пляжей, где самым эффективным был и останется только физический сбор загрязнений с последующей утилизацией, сказал Гусев.
При этом ученый считает, что ущерб туристическому сезону некоторыми сегодня очень сильно преувеличивается, опять-таки безосновательно.

"Мелкие выбросы мазута могут быть. Мы физически до конца не сможем избавиться от них на галечных и песочных пляжах, и проблема может быть в виде отдельных вкраплений – но здесь поможет только природа", – сказал эксперт.

По словам Гусева, мазут – соединение, с которым мы в том или ином виде сталкиваемся едва не каждый день. И хотя в его составе присутствуют тяжелые металлы и сера, их содержание небольшое и риски для человека малы.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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