https://crimea.ria.ru/20250115/v-krymu-otsenili-riski-upotrebleniya-vylovlennoy-v-chernom-more-ryby-1143376342.html

В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы

В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы

Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно,... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T21:07

2025-01-15T21:07

2025-01-15T20:31

мнения

радио "спутник в крыму"

александр гусев

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.Как успокоить массовый психозРанее в СМИ стала появляться информация о небезопасности употребления рыбы, выловленной в Черном море. Также после новогодних праздников стало известно, что в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам. Соответствующее обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов.По мнению Гусева, чтобы делать такие серьезные заявления, нужно опираться на не менее серьезные научные данные. А их нет.Зато уже есть массовый психологический эффект, и теперь многие обыватели боятся употреблять рыбу из Черного моря, черноморские устрицы, к которым привыкли, и мидии, которые заполнили многие столы, заметил он.А потому нужно как можно скорее провести необходимые исследования, чтобы получить важные ответы, уверен специалист. С соответствующим обращением ученый и его коллеги из КФУ уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову.Это необходимо для того, чтобы выстроить результаты по известным научным моделям и выяснить, есть ли действительно негативный фактор, пояснил он."И если есть, то как его купировать и какие конкретно рекомендации можно давать для системы рыболовства. Здесь наука может дать хороший результат, прогнозируемый и обоснованный", – добавил ученый.Это уже вторая инициатива, с которой выступили специалисты КФУ, желая внести свою научную лепту в дело ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.Что еще делают ученые для борьбы с мазутом и о чем предупреждаютПервой инициативой стало предложение апробировать в полевых условиях специальные адсорбенты для купирования мазутных фракций, всплывающих на поверхность моря с повышением температуры воды, чтобы потом эффективно их собирать.Таких работ системно тоже никто раньше не проводил, отметил Гусев. Ученые КФУ уже приступили к тестированию, имея лабораторный опыт таких физико-химического воздействия на нефтепродукты.Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров>>Отдельная тема – замазучивание пляжей, где самым эффективным был и останется только физический сбор загрязнений с последующей утилизацией, сказал Гусев.При этом ученый считает, что ущерб туристическому сезону некоторыми сегодня очень сильно преувеличивается, опять-таки безосновательно.По словам Гусева, мазут – соединение, с которым мы в том или ином виде сталкиваемся едва не каждый день. И хотя в его составе присутствуют тяжелые металлы и сера, их содержание небольшое и риски для человека малы.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливеМазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца январяБерег Азовского моря очистили от мазута

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море