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Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
Россия и Украина совершили обмен военнопленными. В 21 регионе России произошло падение скорости интернета. В Крыму снизились цены на бензин. Опубликован список... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T23:02
2025-01-15T23:02
главное за день
новости
новости крыма
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия и Украина совершили обмен военнопленными. В 21 регионе России произошло падение скорости интернета. В Крыму снизились цены на бензин. Опубликован список оборудованных мест для Крещенских купаний на полуострове. 20 семей из Симферополя получили ключи от новых квартир взамен аварийных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленными между Россией и УкраинойМежду Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В результате переговоров 25 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен ВСУ переданы 25 украинских военнопленных.В Минобороны сообщили, что сейчас российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь, они получают необходимую психологическую, медицинскую помощь и могут связаться с родственниками.Снижение цен на бензин в КрымуНа крупнейших автозаправочных станциях в Крыму цена на автомобильный бензин марки АИ-95 снизилась на три рубля. В этом убедился корреспондент РИА Новости Крым. Накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, в среду его стоимость составила 66 рублей 50 копеек за литр.Бензин 92-й стоит 60,79 рублей, дизельное топливо - 73,39 рублей. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров до 66,5 рубля за литр.Места для Крещенских купаний в КрымуГлавное Управление МЧС России по Республике Крым определило 24 места для купаний во время христианского праздника Крещение 18 и 19 января. Везде будет обеспечена безопасность.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на стационарных купелях нет никаких ограничений по части использования. Что же касается морского побережья, то нужно будет исходить из ситуации на 19 января, поскольку ситуация с первичным и повторным загрязнением морской воды нефтепродуктами меняется ежедневно.Новые квартиры взамен аварийных20 симферопольских семей получили ключи от новых квартирв рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда. В крымской столице завершился пятый этап реализации программы "Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда" Национального проекта "Жилье и городская среда", приобретены 83 квартиры.Всего для симферопольцев, проживающих в ветхих домах, власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года новое жилье получат еще 30 семей.Падение скорости интернета в регионах РоссииВ 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане. На себе это ощутили порядка 3,8 млн россиян. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. Позднее линию связи восстановили.
https://crimea.ria.ru/20250115/19-yanvarya-vstupit-v-silu-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-1143381831.html
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Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день

Обмен пленными между Россией и Украиной и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день

23:02 15.01.2025
 
© Татьяна Москалькова25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой с территории Украины
© Татьяна Москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия и Украина совершили обмен военнопленными. В 21 регионе России произошло падение скорости интернета. В Крыму снизились цены на бензин. Опубликован список оборудованных мест для Крещенских купаний на полуострове. 20 семей из Симферополя получили ключи от новых квартир взамен аварийных.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В результате переговоров 25 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен ВСУ переданы 25 украинских военнопленных.
В Минобороны сообщили, что сейчас российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь, они получают необходимую психологическую, медицинскую помощь и могут связаться с родственниками.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 22:03
19 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе

Снижение цен на бензин в Крыму

На крупнейших автозаправочных станциях в Крыму цена на автомобильный бензин марки АИ-95 снизилась на три рубля. В этом убедился корреспондент РИА Новости Крым. Накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, в среду его стоимость составила 66 рублей 50 копеек за литр.
Бензин 92-й стоит 60,79 рублей, дизельное топливо - 73,39 рублей. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров до 66,5 рубля за литр.
Рыбак - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 21:07Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы

Места для Крещенских купаний в Крыму

Главное Управление МЧС России по Республике Крым определило 24 места для купаний во время христианского праздника Крещение 18 и 19 января. Везде будет обеспечена безопасность.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на стационарных купелях нет никаких ограничений по части использования. Что же касается морского побережья, то нужно будет исходить из ситуации на 19 января, поскольку ситуация с первичным и повторным загрязнением морской воды нефтепродуктами меняется ежедневно.
Ремонт дорог
Вчера, 19:27
Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах

Новые квартиры взамен аварийных

20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир
в рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда. В крымской столице завершился пятый этап реализации программы "Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда" Национального проекта "Жилье и городская среда", приобретены 83 квартиры.
Всего для симферопольцев, проживающих в ветхих домах, власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года новое жилье получат еще 30 семей.
Новый Херсонес в новогодние каникулы посетили 200 тысяч человек
Вчера, 18:01
В Новом Херсонесе достроили фондохранилище

Падение скорости интернета в регионах России

В 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане. На себе это ощутили порядка 3,8 млн россиян. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. Позднее линию связи восстановили.
Поезд Таврия
Вчера, 11:24
Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер
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00:01Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:16Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
23:02Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
22:48Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
22:30В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
22:16В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
22:12Крымский мост открыт для движения
22:0319 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
21:45Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
21:41Эвакуация из Запорожской области – фейк
21:32Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
21:07В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
20:42Туристы-одиночки выбирают Ялту
20:20Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
20:11Крымский мост открыт
20:05В Симферополе на сутки отключат воду
19:47Крымский мост закрыли
19:27Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
19:11Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
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