https://crimea.ria.ru/20250115/obmen-plennymi-i-snizhenie-tsen-na-benzin-v-krymu-glavnoe-za-den-1143379635.html

Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день

Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день

Россия и Украина совершили обмен военнопленными. В 21 регионе России произошло падение скорости интернета. В Крыму снизились цены на бензин. Опубликован список... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T23:02

2025-01-15T23:02

2025-01-15T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия и Украина совершили обмен военнопленными. В 21 регионе России произошло падение скорости интернета. В Крыму снизились цены на бензин. Опубликован список оборудованных мест для Крещенских купаний на полуострове. 20 семей из Симферополя получили ключи от новых квартир взамен аварийных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленными между Россией и УкраинойМежду Россией и Украиной состоялся обмен пленными. В результате переговоров 25 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен ВСУ переданы 25 украинских военнопленных.В Минобороны сообщили, что сейчас российские бойцы находятся на территории Республики Беларусь, они получают необходимую психологическую, медицинскую помощь и могут связаться с родственниками.Снижение цен на бензин в КрымуНа крупнейших автозаправочных станциях в Крыму цена на автомобильный бензин марки АИ-95 снизилась на три рубля. В этом убедился корреспондент РИА Новости Крым. Накануне бензин у одной из основных сетей полуострова стоил 69 рублей 39 копеек, в среду его стоимость составила 66 рублей 50 копеек за литр.Бензин 92-й стоит 60,79 рублей, дизельное топливо - 73,39 рублей. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил с 15 января снизить цену на бензин марки АИ-95 на АЗС основных нефтетрейдеров до 66,5 рубля за литр.Места для Крещенских купаний в КрымуГлавное Управление МЧС России по Республике Крым определило 24 места для купаний во время христианского праздника Крещение 18 и 19 января. Везде будет обеспечена безопасность.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на стационарных купелях нет никаких ограничений по части использования. Что же касается морского побережья, то нужно будет исходить из ситуации на 19 января, поскольку ситуация с первичным и повторным загрязнением морской воды нефтепродуктами меняется ежедневно.Новые квартиры взамен аварийных20 симферопольских семей получили ключи от новых квартирв рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда. В крымской столице завершился пятый этап реализации программы "Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда" Национального проекта "Жилье и городская среда", приобретены 83 квартиры.Всего для симферопольцев, проживающих в ветхих домах, власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года новое жилье получат еще 30 семей.Падение скорости интернета в регионах РоссииВ 21 регионе России упала скорость интернета из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане. На себе это ощутили порядка 3,8 млн россиян. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. Позднее линию связи восстановили.

https://crimea.ria.ru/20250115/19-yanvarya-vstupit-v-silu-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-gaze-1143381831.html

https://crimea.ria.ru/20250115/v-krymu-otsenili-riski-upotrebleniya-vylovlennoy-v-chernom-more-ryby-1143376342.html

https://crimea.ria.ru/20250115/uluchshili-logistiku-s-krymom-4600-km-dorog-obnovili-v-novykh-regionakh-1143377820.html

https://crimea.ria.ru/20250115/v-novom-khersonese-dostroili-fondokhranilische-1143374674.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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