Рейтинг@Mail.ru
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/novyy-sposob-sbora-mazuta-primenili-na-praktike-v-krymu-1143382630.html
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:48
2025-01-15T22:52
новости
мчс крыма
"крым-спас"
новости крыма
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/16/1142836134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd9ce5387b53ddb95ac1421285a26885.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма.Последний метод разработан спасателями "КРЫМ-СПАС". В чрезвычайном ведомстве уточняют, что обнаруженное пятно мазута охватывается двумя плавсредствами с обеих сторон. Далее его подтягивают к берегу при помощи своеобразного невода и загрязнение убирают.При этом на третьем плавсредстве находятся спасатели, которые собирают одиночные остатки мазутной фракции.Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный отмечает, что данный метод рассчитан на экстренную уборку растекания нефтяных пятен по воде, в том числе при повышении температуры воды.Спасатели продолжают изучать новые возможные способы эффективного сбора и ликвидации нефтепродуктов с водной поверхности. Совместно с учеными КФУ им. В.И. Вернадского они рассматривают варианты для связывания мазута, который находится на поверхности воды, при помощи разных абсорбентов и технологий сбора.Глава администрации города Олег Каторгин в среду сообщил, что в Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута. Ранее такой способ стали применять в Севастополе.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/16/1142836134_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d7d4a4b6d7f61aba98048e0265a188d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мчс крыма, "крым-спас", новости крыма, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму

В Крыму применили новый способ для связывания мазута

22:48 15.01.2025 (обновлено: 22:52 15.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов
Уборка мазута в Керчи после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма.

"Сегодня на практике было применено использование древесного угля, перемолотого в пыль, который связывает жидкий мазут в одну густую консистенцию, сохраняющуюся на поверхности воды. После этого нефтепродукты убрали с водной поверхности при помощи метода траления сетью", – говорится в сообщении.

Последний метод разработан спасателями "КРЫМ-СПАС". В чрезвычайном ведомстве уточняют, что обнаруженное пятно мазута охватывается двумя плавсредствами с обеих сторон. Далее его подтягивают к берегу при помощи своеобразного невода и загрязнение убирают.
При этом на третьем плавсредстве находятся спасатели, которые собирают одиночные остатки мазутной фракции.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный отмечает, что данный метод рассчитан на экстренную уборку растекания нефтяных пятен по воде, в том числе при повышении температуры воды.
Спасатели продолжают изучать новые возможные способы эффективного сбора и ликвидации нефтепродуктов с водной поверхности. Совместно с учеными КФУ им. В.И. Вернадского они рассматривают варианты для связывания мазута, который находится на поверхности воды, при помощи разных абсорбентов и технологий сбора.
Глава администрации города Олег Каторгин в среду сообщил, что в Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута. Ранее такой способ стали применять в Севастополе.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
 
НовостиМЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"Новости КрымаЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:16Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
23:02Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
22:48Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
22:30В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
22:16В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
22:12Крымский мост открыт для движения
22:0319 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
21:45Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
21:41Эвакуация из Запорожской области – фейк
21:32Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
21:07В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
20:42Туристы-одиночки выбирают Ялту
20:20Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
20:11Крымский мост открыт
20:05В Симферополе на сутки отключат воду
19:47Крымский мост закрыли
19:27Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
19:11Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
Лента новостейМолния