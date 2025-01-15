https://crimea.ria.ru/20250115/novyy-sposob-sbora-mazuta-primenili-na-praktike-v-krymu-1143382630.html
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:48
2025-01-15T22:48
2025-01-15T22:52
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма.Последний метод разработан спасателями "КРЫМ-СПАС". В чрезвычайном ведомстве уточняют, что обнаруженное пятно мазута охватывается двумя плавсредствами с обеих сторон. Далее его подтягивают к берегу при помощи своеобразного невода и загрязнение убирают.При этом на третьем плавсредстве находятся спасатели, которые собирают одиночные остатки мазутной фракции.Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный отмечает, что данный метод рассчитан на экстренную уборку растекания нефтяных пятен по воде, в том числе при повышении температуры воды.Спасатели продолжают изучать новые возможные способы эффективного сбора и ликвидации нефтепродуктов с водной поверхности. Совместно с учеными КФУ им. В.И. Вернадского они рассматривают варианты для связывания мазута, который находится на поверхности воды, при помощи разных абсорбентов и технологий сбора.Глава администрации города Олег Каторгин в среду сообщил, что в Керчи будут использовать сети и катера для очистки акватории от мазута. Ранее такой способ стали применять в Севастополе.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
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новости, мчс крыма, "крым-спас", новости крыма, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
В Крыму применили новый способ для связывания мазута
22:48 15.01.2025 (обновлено: 22:52 15.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Новый способ сбора нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе применили на практике в Крыму. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Сегодня на практике было применено использование древесного угля, перемолотого в пыль, который связывает жидкий мазут в одну густую консистенцию, сохраняющуюся на поверхности воды. После этого нефтепродукты убрали с водной поверхности при помощи метода траления сетью", – говорится в сообщении.
Последний метод разработан спасателями "КРЫМ-СПАС". В чрезвычайном ведомстве уточняют, что обнаруженное пятно мазута охватывается двумя плавсредствами с обеих сторон. Далее его подтягивают к берегу при помощи своеобразного невода и загрязнение убирают.
При этом на третьем плавсредстве находятся спасатели, которые собирают одиночные остатки мазутной фракции.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный отмечает, что данный метод рассчитан на экстренную уборку растекания нефтяных пятен по воде, в том числе при повышении температуры воды.
Спасатели продолжают изучать новые возможные способы эффективного сбора и ликвидации нефтепродуктов с водной поверхности. Совместно с учеными КФУ им. В.И. Вернадского они рассматривают варианты для связывания мазута, который находится на поверхности воды, при помощи разных абсорбентов и технологий сбора.
Глава администрации города Олег Каторгин в среду сообщил, что в Керчи будут использовать сети и катера
для очистки акватории от мазута. Ранее такой способ стали применять в Севастополе
.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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