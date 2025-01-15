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Эвакуация из Запорожской области – фейк

Эвакуация из Запорожской области – фейк - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Эвакуация из Запорожской области – фейк

официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T21:41

2025-01-15T21:41

2025-01-15T21:41

евгений балицкий

запорожская область

новости

фейк

украина

эвакуация

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Распространяемая информация об эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.Губернатор уточняет, что все службы работают в штатном режиме. Город находится под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности.Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов."Не в первый раз ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку, ввести людей в заблуждение. Это их стандартные схемы, на которые не стоит реагировать", - подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейкВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях

запорожская область

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, фейк, украина, эвакуация, центр информационно-психологических операций (ципсо)