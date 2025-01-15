Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация из Запорожской области – фейк - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/evakuatsiya-iz-zaporozhskoy-oblasti--feyk-1143381526.html
Эвакуация из Запорожской области – фейк
Эвакуация из Запорожской области – фейк - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Эвакуация из Запорожской области – фейк
официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T21:41
2025-01-15T21:41
евгений балицкий
запорожская область
новости
фейк
украина
эвакуация
центр информационно-психологических операций (ципсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133926995_0:149:2948:1807_1920x0_80_0_0_1feb1b7842ee4da73f00d0dd7096b496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Распространяемая информация об эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.Губернатор уточняет, что все службы работают в штатном режиме. Город находится под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности.Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов."Не в первый раз ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку, ввести людей в заблуждение. Это их стандартные схемы, на которые не стоит реагировать", - подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейкВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133926995_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_85351a092da06a751c16750cefae06d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, новости, фейк, украина, эвакуация, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Эвакуация из Запорожской области – фейк

Губернатор Запорожской области назвал фейком информацию об эвакуации из Васильевского МО

21:41 15.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Распространяемая информация об эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.
"Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Telagram-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа. Ситуация в Васильевском муниципальном округе стабильная", - говорится в сообщении.
Губернатор уточняет, что все службы работают в штатном режиме. Город находится под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов.
"Не в первый раз ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку, ввести людей в заблуждение. Это их стандартные схемы, на которые не стоит реагировать", - подчеркнул Евгений Балицкий.
Накануне новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиации
Перебои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиФейкУкраинаЭвакуацияЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:0319 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
21:45Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
21:41Эвакуация из Запорожской области – фейк
21:32Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
21:07В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
20:42Туристы-одиночки выбирают Ялту
20:20Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
20:11Крымский мост открыт
20:05В Симферополе на сутки отключат воду
19:47Крымский мост закрыли
19:27Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
19:11Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
18:47США ввели санкции против Запорожской АЭС
18:27Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей
18:09Лоукостер из ОАЭ возобновляет полеты в Сочи и Минводы
18:01В Новом Херсонесе достроили фондохранилище
17:41Крещенские купания: где в Крыму организуют купели
17:33В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта
17:22Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в Симферополе
17:07Часть Феодосии обесточена
Лента новостейМолния