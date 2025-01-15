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Эвакуация из Запорожской области – фейк
Эвакуация из Запорожской области – фейк - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Эвакуация из Запорожской области – фейк
официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T21:41
2025-01-15T21:41
2025-01-15T21:41
евгений балицкий
запорожская область
новости
фейк
украина
эвакуация
центр информационно-психологических операций (ципсо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Распространяемая информация об эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.Губернатор уточняет, что все службы работают в штатном режиме. Город находится под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности.Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов."Не в первый раз ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку, ввести людей в заблуждение. Это их стандартные схемы, на которые не стоит реагировать", - подчеркнул Евгений Балицкий.Накануне новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейкВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, новости, фейк, украина, эвакуация, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Эвакуация из Запорожской области – фейк
Губернатор Запорожской области назвал фейком информацию об эвакуации из Васильевского МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Распространяемая информация об эвакуации из Васильевского муниципального округа Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.
"Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Telagram-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа. Ситуация в Васильевском муниципальном округе стабильная", - говорится в сообщении.
Губернатор уточняет, что все службы работают в штатном режиме. Город находится под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности.
Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефонов.
"Не в первый раз ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку, ввести людей в заблуждение. Это их стандартные схемы, на которые не стоит реагировать", - подчеркнул Евгений Балицкий.
Накануне новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал
об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.
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