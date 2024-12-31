Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники
Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники
11:02 31.12.2024 (обновлено: 11:14 31.12.2024)
Фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.
"В информационной войне нет выходных. Враг старается усилить атаки именно в праздничные дни, вбрасывая в информационное пространство фейки, распространяя дезинформацию в социальных сетях, мессенджерах, используя различные интернет-ресурсы и так далее. Цели понятны – испортить людям праздник, посеять страх, растерянность и панику, вызвать недовольство властью, подорвать доверие к нашим Вооруженным Силам", – говорится в сообщении.
Наша общая задача – не позволить противнику добиться своих целей, отметил глава региона. И подчеркнул, что для успешного противостояния информационным провокациям необходимо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи.
"Вся необходимая информация будет оперативно публиковаться в моем телеграм-канале, на страницах в соцсетях, на информационных ресурсах органов власти", – сказал Аксенов.
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