https://crimea.ria.ru/20241231/aksenov-predupredil-krymchan-o-feykakh-na-novogodnie-prazdniki-1143034117.html

Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники

Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и... РИА Новости Крым, 31.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.Наша общая задача – не позволить противнику добиться своих целей, отметил глава региона. И подчеркнул, что для успешного противостояния информационным провокациям необходимо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в СевастополеВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаяхВам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк

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2024

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