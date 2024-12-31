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Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники
Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники
В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и... РИА Новости Крым, 31.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.Наша общая задача – не позволить противнику добиться своих целей, отметил глава региона. И подчеркнул, что для успешного противостояния информационным провокациям необходимо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейк о новогодних соцвыплатах разоблачили в СевастополеВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаяхВам пишет "министр" – в Крыму развеяли новый фейк
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Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники

Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники

11:02 31.12.2024 (обновлено: 11:14 31.12.2024)
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении информационных атак и распространении дезинформации в соцсетях и мессенджерах.

"В информационной войне нет выходных. Враг старается усилить атаки именно в праздничные дни, вбрасывая в информационное пространство фейки, распространяя дезинформацию в социальных сетях, мессенджерах, используя различные интернет-ресурсы и так далее. Цели понятны – испортить людям праздник, посеять страх, растерянность и панику, вызвать недовольство властью, подорвать доверие к нашим Вооруженным Силам", – говорится в сообщении.

Наша общая задача – не позволить противнику добиться своих целей, отметил глава региона. И подчеркнул, что для успешного противостояния информационным провокациям необходимо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи.
"Вся необходимая информация будет оперативно публиковаться в моем телеграм-канале, на страницах в соцсетях, на информационных ресурсах органов власти", – сказал Аксенов.
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