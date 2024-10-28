https://crimea.ria.ru/20241028/v-novom-khersonese-oprovergli-slukhi-o-zamerzshikh-popugayakh-1141412399.html

В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях

В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях

Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T18:52

2024-10-28T18:52

2024-10-28T18:52

новый херсонес

фейк

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птицы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового комплекса опровергли слухи о том, что птицы якобы мерзнут.В вольерах есть домики, куда птицы могут спрятаться в холодное время. Кроме того, они оборудованы специальными инфракрасными обогревателями, которые по рекомендациям орнитологов включают при понижении температуры ниже +10 градусов.Ежедневно ведется пересчет птиц и наблюдение за их состоянием здоровья, с таким же вниманием следят и за их питанием, информирует пресс-служба.Новый Херсонес открылся для посетителей 30 июля. В первый день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в музейно-храмовый комплекс бесплатный. Бесплатно также можно посетить уникальный, единственный в мире музей христианства. В Музей Крыма и Новороссии вход осуществляется по входным билетам, для крымчан и севастопольцев предусмотрено льготное посещение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсеКот Мостик в Новом ХерсонесеУникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса

https://crimea.ria.ru/20241028/mozaika-dlya-vladimirskogo-sobora-v-khersonese-polnostyu-sdelana-v-rossii-1141400924.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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