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В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T18:52
2024-10-28T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового комплекса опровергли слухи о том, что птицы якобы мерзнут.В вольерах есть домики, куда птицы могут спрятаться в холодное время. Кроме того, они оборудованы специальными инфракрасными обогревателями, которые по рекомендациям орнитологов включают при понижении температуры ниже +10 градусов.Ежедневно ведется пересчет птиц и наблюдение за их состоянием здоровья, с таким же вниманием следят и за их питанием, информирует пресс-служба.Новый Херсонес открылся для посетителей 30 июля. В первый день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в музейно-храмовый комплекс бесплатный. Бесплатно также можно посетить уникальный, единственный в мире музей христианства. В Музей Крыма и Новороссии вход осуществляется по входным билетам, для крымчан и севастопольцев предусмотрено льготное посещение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсеКот Мостик в Новом ХерсонесеУникальную коллекцию оружия выставят в Золотой кладовой Херсонеса
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новый херсонес, фейк, новости крыма, крым, птицы
В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях

Попугаи в Новом Херсонесе чувствуют себя отлично – пресс-служба опровергла слухи

18:52 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового комплекса опровергли слухи о том, что птицы якобы мерзнут.

"В последнее время в сети появилось много сообщений о том, что попугаи, обитающие на территории Нового Херсонеса, якобы страдают от холода. Мы хотим официально опровергнуть эти слухи и поблагодарить всех неравнодушных гостей за внимательное отношение к обитателям комплекса", – говорится в сообщении.

В вольерах есть домики, куда птицы могут спрятаться в холодное время. Кроме того, они оборудованы специальными инфракрасными обогревателями, которые по рекомендациям орнитологов включают при понижении температуры ниже +10 градусов.
Ежедневно ведется пересчет птиц и наблюдение за их состоянием здоровья, с таким же вниманием следят и за их питанием, информирует пресс-служба.

"Также спешим сообщить, что попугаи дали потомство – самки уже дважды снесли яйца, и скоро Новый Херсонес ждет "пополнение". Как известно, в плохих условиях содержания птицы не размножаются", – подчеркнули в музейно-храмовом комплексе.

Новый Херсонес открылся для посетителей 30 июля. В первый день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в музейно-храмовый комплекс бесплатный. Бесплатно также можно посетить уникальный, единственный в мире музей христианства. В Музей Крыма и Новороссии вход осуществляется по входным билетам, для крымчан и севастопольцев предусмотрено льготное посещение.
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