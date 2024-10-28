В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
Попугаи в Новом Херсонесе чувствуют себя отлично – пресс-служба опровергла слухи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Клетки с попугаями в комплексе Новый Херсонес оборудованы специальными инфракрасными обогревателями и домиками для птиц. В пресс-службе музейно-храмового комплекса опровергли слухи о том, что птицы якобы мерзнут.
"В последнее время в сети появилось много сообщений о том, что попугаи, обитающие на территории Нового Херсонеса, якобы страдают от холода. Мы хотим официально опровергнуть эти слухи и поблагодарить всех неравнодушных гостей за внимательное отношение к обитателям комплекса", – говорится в сообщении.
В вольерах есть домики, куда птицы могут спрятаться в холодное время. Кроме того, они оборудованы специальными инфракрасными обогревателями, которые по рекомендациям орнитологов включают при понижении температуры ниже +10 градусов.
Ежедневно ведется пересчет птиц и наблюдение за их состоянием здоровья, с таким же вниманием следят и за их питанием, информирует пресс-служба.
"Также спешим сообщить, что попугаи дали потомство – самки уже дважды снесли яйца, и скоро Новый Херсонес ждет "пополнение". Как известно, в плохих условиях содержания птицы не размножаются", – подчеркнули в музейно-храмовом комплексе.
Новый Херсонес открылся для посетителей 30 июля. В первый день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в музейно-храмовый комплекс бесплатный. Бесплатно также можно посетить уникальный, единственный в мире музей христианства. В Музей Крыма и Новороссии вход осуществляется по входным билетам, для крымчан и севастопольцев предусмотрено льготное посещение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: