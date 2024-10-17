Кот Мостик в Новом Херсонесе
Кот Мостик в Новом Херсонесе
© РИА Новости КрымДождались! Я в Новом Херсонесе.
© РИА Новости Крым
Едва открывшись, это место вызвало фурор в моих комментариях. Почти под каждым постом у меня спрашивали: "Мостик, когда ты покажешь нам Новый Херсонес?" Наконец-то показываю!
© РИА Новости КрымПо такому поводу подружился с собакой. Сам в шоке.
© РИА Новости Крым
По такому поводу подружился с собакой. Сам в шоке.
Экскурсию по Новому Херсонесу для меня провела Коби – питомец митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Она занимается делами в Свято-Владимирском мужском монастыре: следит за порядком на территории, выступает в качестве "анти-стресса" для братии и встречает гостей.
© РИА Новости КрымКотики занимают важное место в истории Крыма.
© РИА Новости Крым
Котики занимают важное место в истории Крыма.
Первым делом Коби показала мне барельефы с летописью полуострова. На одном из них изображен кот, которому посетители трут нос на удачу и называют "Мостиком". Приятно!
Монументальные барельефы находятся на фасаде музея Крыма и Новороссии, куда мы сразу и пошли.
© РИА Новости КрымЯ Крымский мост везде найду!
© РИА Новости Крым
Я Крымский мост везде найду!
В музей меня пустили в качестве исключения – сюда нельзя с животными. А вот на территорию Нового Херсонеса с пушистыми пускают, но есть одно условие: питомец должен быть не сильно большим – до 35 см в холке.
© РИА Новости КрымПосидел на "мосту".
© РИА Новости Крым
Посидел на "мосту".
Музей оказался огромным! 25 выставочных залов, где каждый найдет что-то для себя – будь то любитель кинематографа, энтузиаст морской хроники или эксперт царских времен. Чтобы осмотреть все потребуется минимум трехчасовое путешествие сквозь эпохи. И самое интересное – почти все можно потрогать своими лапами.
Музей работает со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной.
© РИА Новости КрымЛовись, рыбка, большая и маленькая!
© РИА Новости Крым
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
После музея мы продолжили осматривать территорию. Особый восторг у меня вызвала древняя река Героон – ее обнаружили во время археологических раскопок. Источник воды высвободили на поверхность, восстановили течение и заселили реку декоративными карпами.
Интересный факт: название реки выбрали не случайно. Героон – это античное святилище, место погребения важной фигуры и, зачастую, героя. По информации исследователей, на месте раскопок у реки было найдено крупное захоронение. По характеру находок его отнесли именно к Героону.
© РИА Новости КрымДальше Коби повела меня в Византийский квартал.
© РИА Новости Крым
Дальше Коби повела меня в Византийский квартал.
Это практически воссозданный город с атмосферой и укладом жизни древней Византии. Только представьте: здесь можно перенестись на тысячи лет назад!
Интерактивные зоны, мастер-классы, а еще Таверна, в которой угощают знаменитыми византийскими пирогами.
© РИА Новости КрымРабота работой, а обед по расписанию.
© РИА Новости Крым
Работа работой, а обед по расписанию.
От мучного мы с Коби отказались. Она следит за фигурой (настоящая девушка), а я – за компанию!
Но голодными, как вы поняли, нас не оставили. Угостили рыбными и мясными закусками, которых здесь в изобилии.
Обязательно загляните в Таверну, когда будете в Новом Херсонесе. Ставлю этому месту 5+.
© РИА Новости КрымЯ что, теперь собачник?
© РИА Новости Крым
Я что, теперь собачник?
После обеда прогулялись по Екатерининскому парку. Здесь обитают скульптуры величайших деятелей, творивших в Крыму в разных годы. Вот, например, присел рядом с собачкой чеховской дамы.
© РИА Новости КрымУважаю грифонов. Величественные создания.
© РИА Новости Крым
Уважаю грифонов. Величественные создания.
Символ Нового Херсонеса – грифон встречает гостей у входа в будущий музей Христианства. Грифон известен с древнейших времен как охранник сокровищ и страж священных объектов.
Считается, что он обладает огромной силой и способностью защищать то, что ему поручено охранять. Двойственная природа – орел как небесный защитник и лев как земной страж – делает его идеальным символом для "Нового Херсонеса".
© РИА Новости КрымМы с Коби теперь друзья!
© РИА Новости Крым
Мы с Коби теперь друзья!
Сердцем Нового Херсонеса стал единственный в мире Храм-парк, где вместо привычных стен – деревья и цветы, вместо традиционного купола – звездное небо. Мы с Коби туда не пошли. В первую очередь, это храм, вход с животными туда запрещен.
Я не расстроился, ведь на территории Нового Херсонеса еще так много достопримечательностей!
© РИА Новости КрымВокруг сплошная красота!
© РИА Новости Крым
Вокруг сплошная красота!
Новый Херсонес – место, которое я рекомендую к обязательному посещению! Кто уже бывал? Делитесь впечатлениями в комментариях.