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Кот Мостик в Новом Херсонесе

Кот Мостик в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Кот Мостик в Новом Херсонесе

Едва открывшись, это место вызвало фурор в моих комментариях. Почти под каждым постом у меня спрашивали: "Мостик, когда ты покажешь нам Новый Херсонес?"... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T15:56

2024-10-17T15:56

2024-10-17T15:56

новости от кота мостика

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Едва открывшись, это место вызвало фурор в моих комментариях. Почти под каждым постом у меня спрашивали: "Мостик, когда ты покажешь нам Новый Херсонес?" Наконец-то показываю!Экскурсию по Новому Херсонесу для меня провела Коби – питомец митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Она занимается делами в Свято-Владимирском мужском монастыре: следит за порядком на территории, выступает в качестве "анти-стресса" для братии и встречает гостей.Первым делом Коби показала мне барельефы с летописью полуострова. На одном из них изображен кот, которому посетители трут нос на удачу и называют "Мостиком". Приятно!Монументальные барельефы находятся на фасаде музея Крыма и Новороссии, куда мы сразу и пошли.В музей меня пустили в качестве исключения – сюда нельзя с животными. А вот на территорию Нового Херсонеса с пушистыми пускают, но есть одно условие: питомец должен быть не сильно большим – до 35 см в холке.Музей оказался огромным! 25 выставочных залов, где каждый найдет что-то для себя – будь то любитель кинематографа, энтузиаст морской хроники или эксперт царских времен. Чтобы осмотреть все потребуется минимум трехчасовое путешествие сквозь эпохи. И самое интересное – почти все можно потрогать своими лапами.Музей работает со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной.После музея мы продолжили осматривать территорию. Особый восторг у меня вызвала древняя река Героон – ее обнаружили во время археологических раскопок. Источник воды высвободили на поверхность, восстановили течение и заселили реку декоративными карпами.Интересный факт: название реки выбрали не случайно. Героон – это античное святилище, место погребения важной фигуры и, зачастую, героя. По информации исследователей, на месте раскопок у реки было найдено крупное захоронение. По характеру находок его отнесли именно к Героону.Это практически воссозданный город с атмосферой и укладом жизни древней Византии. Только представьте: здесь можно перенестись на тысячи лет назад!Интерактивные зоны, мастер-классы, а еще Таверна, в которой угощают знаменитыми византийскими пирогами.От мучного мы с Коби отказались. Она следит за фигурой (настоящая девушка), а я – за компанию!Но голодными, как вы поняли, нас не оставили. Угостили рыбными и мясными закусками, которых здесь в изобилии.Обязательно загляните в Таверну, когда будете в Новом Херсонесе. Ставлю этому месту 5+.После обеда прогулялись по Екатерининскому парку. Здесь обитают скульптуры величайших деятелей, творивших в Крыму в разных годы. Вот, например, присел рядом с собачкой чеховской дамы.Символ Нового Херсонеса – грифон встречает гостей у входа в будущий музей Христианства. Грифон известен с древнейших времен как охранник сокровищ и страж священных объектов.Считается, что он обладает огромной силой и способностью защищать то, что ему поручено охранять. Двойственная природа – орел как небесный защитник и лев как земной страж – делает его идеальным символом для "Нового Херсонеса".Сердцем Нового Херсонеса стал единственный в мире Храм-парк, где вместо привычных стен – деревья и цветы, вместо традиционного купола – звездное небо. Мы с Коби туда не пошли. В первую очередь, это храм, вход с животными туда запрещен.Я не расстроился, ведь на территории Нового Херсонеса еще так много достопримечательностей!Новый Херсонес – место, которое я рекомендую к обязательному посещению! Кто уже бывал? Делитесь впечатлениями в комментариях.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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