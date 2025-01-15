https://crimea.ria.ru/20250115/neftebaza-gorit-posle-udara-po-voronezhskoy-oblasti-1143383459.html

Нефтебаза горит после удара по Воронежской области

Нефтебаза горит после удара по Воронежской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Нефтебаза горит после удара по Воронежской области

Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T23:16

2025-01-15T23:16

2025-01-15T23:27

воронежская область

александр гусев

новости

происшествия

пожар

нефтебаза

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, предупредил глава области.По информации Александра Гусева, вечером в среду дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов.Накануне массированная атака беспилотников была отражена в Орловской области.Также 14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников.В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской областиДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, новости, происшествия, пожар, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон)