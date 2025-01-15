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Нефтебаза горит после удара по Воронежской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
Нефтебаза горит после удара по Воронежской области - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T23:16
2025-01-15T23:27
воронежская область
александр гусев
новости
происшествия
пожар
нефтебаза
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, предупредил глава области.По информации Александра Гусева, вечером в среду дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов.Накануне массированная атака беспилотников была отражена в Орловской области.Также 14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников.В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской областиДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, новости, происшествия, пожар, нефтебаза, беспилотник (бпла, дрон)
Нефтебаза горит после удара по Воронежской области

В Воронежской области горит нефтебаза после атаки беспилотников

23:16 15.01.2025 (обновлено: 23:27 15.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, предупредил глава области.
По информации Александра Гусева, вечером в среду дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов.
Накануне массированная атака беспилотников была отражена в Орловской области.
Также 14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников.
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.
Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
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Воронежская областьАлександр ГусевНовостиПроисшествияПожарНефтебазаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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