Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
В Воронежской области горит нефтебаза после атаки беспилотников
23:16 15.01.2025 (обновлено: 23:27 15.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Нефтебаза горит в одном из районов Воронежской области после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, предупредил глава области.
По информации Александра Гусева, вечером в среду дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов.
Накануне массированная атака беспилотников была отражена в Орловской области.
Также 14 января массированной атаке подверглась и Тульская область – в течение ночи над регионом были уничтожены 16 беспилотников.
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. БПЛА ударил по пригороду столицы во вторник утром.
Город Энгельс в Саратовской области также подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие. Школьники переведены на дистанционное обучение в связи с риском повторных атак.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
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