Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Тульскую область – что известно - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250114/massirovannaya-ataka-na-tulskuyu-oblast---gorit-voennyy-gospital-1143314091.html
Массированная атака на Тульскую область – что известно
Массированная атака на Тульскую область – что известно - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Массированная атака на Тульскую область – что известно
При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T05:57
2025-01-14T06:10
тульская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, в течение ночи над областью были уничтожены 16 беспилотников. Под огнем оказался город Алексин.Пострадавших нет, добавил Дмитрий Миляев.В субботу ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" около Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщало накануне Минбороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c49fe3561cbaa3c6673b5c07e071b351.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тульская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости
Массированная атака на Тульскую область – что известно

Над Тульской областью уничтожили 16 беспилотников – губернатор

05:57 14.01.2025 (обновлено: 06:10 14.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его данным, в течение ночи над областью были уничтожены 16 беспилотников. Под огнем оказался город Алексин.
"В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, добавил Дмитрий Миляев.
В субботу ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" около Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщало накануне Минбороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тульская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30В Энгельсе атаковано промышленное предприятие
06:19Льготная ипотека в Крыму в 2025 году: что предлагают и какие ставки
06:1514 беспилотников сбили над Ростовской областью
05:57Массированная атака на Тульскую область – что известно
00:01Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
23:02Атака на "Турецкий поток" и ликвидация разлива мазута: главное за день
22:51Байден признал риски ядерной войны с Россией
22:34ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области
22:15Крымский мост после открытия движения – сколько машин ждут проезда
22:03В Севастополе открыли движение катеров и паромов
21:51Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
21:51Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
21:34Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:31Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
21:16ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
20:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:54Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
20:29Крымский мост закрыт для движения автотранспорта
20:23В Севастополе остановили движение морского транспорта
Лента новостейМолния