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Массированная атака на Тульскую область – что известно
Массированная атака на Тульскую область – что известно - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Массированная атака на Тульскую область – что известно
При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T05:57
2025-01-14T05:57
2025-01-14T06:10
тульская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, в течение ночи над областью были уничтожены 16 беспилотников. Под огнем оказался город Алексин.Пострадавших нет, добавил Дмитрий Миляев.В субботу ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" около Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщало накануне Минбороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости
Массированная атака на Тульскую область – что известно
Над Тульской областью уничтожили 16 беспилотников – губернатор
05:57 14.01.2025 (обновлено: 06:10 14.01.2025)