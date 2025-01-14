https://crimea.ria.ru/20250114/massirovannaya-ataka-na-tulskuyu-oblast---gorit-voennyy-gospital-1143314091.html

Массированная атака на Тульскую область – что известно

Массированная атака на Тульскую область – что известно - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Массированная атака на Тульскую область – что известно

При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T05:57

2025-01-14T05:57

2025-01-14T06:10

тульская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. При массированной атаке беспилотников в Тульской области повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его данным, в течение ночи над областью были уничтожены 16 беспилотников. Под огнем оказался город Алексин.Пострадавших нет, добавил Дмитрий Миляев.В субботу ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" около Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщало накануне Минбороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости