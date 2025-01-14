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Беспилотник атаковал Казань - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Беспилотник атаковал Казань
Беспилотник атаковал Казань - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Беспилотник атаковал Казань
Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T07:58
2025-01-14T08:01
казань
татарстан
пожар
газ
происшествия
рустам минниханов
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.По данным пресс-службы главы региона, БПЛА ударил по пригороду столицы Татарстана во вторник в 05:20. В результате загорелась газовая цистерна. Все предприятия города работают в штатном режиме, добавил Минниханов.В ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано. В Энгельсе в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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казань, татарстан, пожар, газ, происшествия, рустам минниханов, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотник атаковал Казань

В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна

07:58 14.01.2025 (обновлено: 08:01 14.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
По данным пресс-службы главы региона, БПЛА ударил по пригороду столицы Татарстана во вторник в 05:20. В результате загорелась газовая цистерна.
"Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Все предприятия города работают в штатном режиме, добавил Минниханов.
В ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано. В Энгельсе в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии.
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КазаньТатарстанПожарГазПроисшествияРустам МиннихановБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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