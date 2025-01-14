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Беспилотник атаковал Казань

Беспилотник атаковал Казань - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Беспилотник атаковал Казань

Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T07:58

2025-01-14T07:58

2025-01-14T08:01

казань

татарстан

пожар

газ

происшествия

рустам минниханов

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.По данным пресс-службы главы региона, БПЛА ударил по пригороду столицы Татарстана во вторник в 05:20. В результате загорелась газовая цистерна. Все предприятия города работают в штатном режиме, добавил Минниханов.В ночь на вторник под огнем вражеских беспилотников оказались Тульская и Ростовская области, а также город Энгельс. Обошлось без пострадавших. Над тульским городом Алексин уничтожили 16 БПЛА, повреждены жилые дома и автомобили. В Ростовской области под ударом были Миллеровский и Тарасовский районы, повреждений не зафиксировано. В Энгельсе в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казань

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, пожар, газ, происшествия, рустам минниханов, беспилотник (бпла, дрон), новости