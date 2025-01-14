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В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу
В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу
В Севастополе обнаружили мертвую хамсу в районе набережной Андрея Первозванного. Причины ее гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости Крым в Институте... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T18:31
2025-01-14T18:36
севастополь
инбюм
новости
экология
рыба
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе обнаружили мертвую хамсу в районе набережной Андрея Первозванного. Причины ее гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости Крым в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ).По данным пресс-службы, ученые отправили экземпляры рыб на исследование в лаборатории ИнБЮМ. Результаты будут обнародованы в ближайшее время. Делать выводы о причинах произошедшего пока рано, подчеркнули в институте.С 13 января хемоэкологи (хемоэкология – наука о влиянии загрязнения на сообщества морских организмов – ред.) ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексную экспедицию вдоль севастопольского побережья. Ученые отбирают пробы воды, грунта и морских организмов на пляжах, где были зафиксированы выбросы мазута.Исследования будут проводиться в прибрежной полосе Качи, Орловки, Учкуевки, Херсонеса, Круглой и Голубой бухт, Фиолента, Балаклавы, Батилимана, Ласпи и др. Экспедиция продлится до 17 января.Ранее в Сакском районе Крыма и на острове Тузла были выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация находится на контроле у 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов по состоянию на 14 января не выявлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефтиДля вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поездЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, инбюм, новости, экология, рыба, черное море, происшествия
В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу

В Севастополе обнаружили мертвую рыбу в районе набережной Андрея Первозванного

18:31 14.01.2025 (обновлено: 18:36 14.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе обнаружили мертвую хамсу в районе набережной Андрея Первозванного. Причины ее гибели устанавливаются, сообщили РИА Новости Крым в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ).
По данным пресс-службы, ученые отправили экземпляры рыб на исследование в лаборатории ИнБЮМ. Результаты будут обнародованы в ближайшее время. Делать выводы о причинах произошедшего пока рано, подчеркнули в институте.
С 13 января хемоэкологи (хемоэкология – наука о влиянии загрязнения на сообщества морских организмов – ред.) ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексную экспедицию вдоль севастопольского побережья. Ученые отбирают пробы воды, грунта и морских организмов на пляжах, где были зафиксированы выбросы мазута.
Исследования будут проводиться в прибрежной полосе Качи, Орловки, Учкуевки, Херсонеса, Круглой и Голубой бухт, Фиолента, Балаклавы, Батилимана, Ласпи и др. Экспедиция продлится до 17 января.
Ранее в Сакском районе Крыма и на острове Тузла были выявлены пять фактов выброса нефтепродуктов, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова. По ее данным, ситуация находится на контроле у 249 мониторинговых групп. Специалисты обследовали побережье Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов.
В Севастополе за все время работ вывезли 158,83 тонны загрязненного мазутом грунта. Новых выбросов нефтепродуктов по состоянию на 14 января не выявлено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
 
СевастопольИнБЮМНовостиЭкологияРыбаЧерное мореПроисшествия
 
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