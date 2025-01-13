"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Рабочие в специальных защитных костюмах, масках и перчатках сортируют отравленные мазутом отходы. В дальнейшем нефтепродукты получат "вторую жизнь", из них сделают удобрения для почвы – таков принцип биологической утилизации, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора перерабатывающего предприятия Дмитрия Щербака, способ биологической утилизации нефтепродуктов не новый, а проверенный и, притом, безопасный. Главный принцип – "подселить" к мазуту полезные бактерии.Он отметил, что для процесса переработки важна высокая температура. В холоде бактерии хуже размножаются и попросту не смогут "работать".Сейчас идет подготовка отходов к дальнейшей утилизации. Рабочие освобождают отходы от тары."Нам привозят их в полиэтиленовых и полипропиленовых мешках. Также с побережья собирают все, что оказалось в мазуте: бутылки, покрышки и прочее. Мы должны все это отсортировать, потому что бактерии не переработают пластик или полипропилен. Пока холодно, мазут не растекается, поэтому мы работаем даже в таких условиях", – отметил директор предприятия.Мазут также можно сжечь, но этот способ более затратен и вреден для окружающей среды, добавил специалист.Биологический метод оказался наиболее экономически и экологически выгодным, заверил он. Такой метод утилизации для большого объема отходов специалисты используют впервые."Раньше, если количество отходов было небольшим, мы их просто сжигали в печи. Но такие масштабы сжечь невозможно, поэтому мы выбрали биологический метод", – объяснил директор предприятия.Сейчас, по его словам, проходят первые испытания нескольких биопрепаратов. Тот, который наиболее эффективно проявит себя, будет выбран для дальнейшей работы. Директор предприятия уточнил, что если бактерии очистят песок до приемлемого уровня, его можно будет использовать для рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.Площадка на полигоне рассчитана на 16 тысяч тонн отходов. Директор предприятия отметил, что процесс переработки будет долгий, ведь бактерии работают медленно."Чтобы ускорить их работу, массу отходов нужно регулярно перемешивать. Здесь будет установлен специальный ворошитель, который обеспечит аэрацию", – отметил специалист.Собранный на полигоне мазут отправляют в лабораторию для дальнейших исследований. Здесь специалисты добавляют в нефтепродукты органику и биопрепараты.По его словам, бактерии уничтожают сложные соединения в нефтепродуктах. В будущем это поможет сделать из мазута удобрения. Если эксперимент удастся – живую бактерию будут культивировать в Крыму в больших объемах.Предположительно, от начала испытаний до готового результата пройдет от трех месяцев до двух лет, отметил директор предприятия. Например, если в марте наступит стабильная теплая погода, то первая партия удобрений может быть готова к сентябрю.Органики может понадобиться столько же, сколько самих отходов, говорит он. Например, если имеется 320 тонн отходов, на них потребуется 320 тонн органики."Мы уже договорились с сельхозпредприятиями, которые предоставят отходы сепарации кориандра и льна", – подытожил директор предприятия.Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки после их обнаружения, поручил глава Крыма Сергей Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 январяАксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазутаЕще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Рабочие в специальных защитных костюмах, масках и перчатках сортируют отравленные мазутом отходы. В дальнейшем нефтепродукты получат "вторую жизнь", из них сделают удобрения для почвы – таков принцип биологической утилизации, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам директора перерабатывающего предприятия Дмитрия Щербака, способ биологической утилизации нефтепродуктов не новый, а проверенный и, притом, безопасный. Главный принцип – "подселить" к мазуту полезные бактерии.
"Работают микроорганизмы – значит, нужно создать определенную среду для благоприятного роста бактерий. Мы добавляем туда органику и при наступлении определенной положительной температуры, более 15 градусов, начинаем обрабатывать и перемешивать массу отхода с биопрепаратами", – пояснил Щербак.
Он отметил, что для процесса переработки важна высокая температура. В холоде бактерии хуже размножаются и попросту не смогут "работать".
Сейчас идет подготовка отходов к дальнейшей утилизации. Рабочие освобождают отходы от тары.
"Нам привозят их в полиэтиленовых и полипропиленовых мешках. Также с побережья собирают все, что оказалось в мазуте: бутылки, покрышки и прочее. Мы должны все это отсортировать, потому что бактерии не переработают пластик или полипропилен. Пока холодно, мазут не растекается, поэтому мы работаем даже в таких условиях", – отметил директор предприятия.
Мазут также можно сжечь, но этот способ более затратен и вреден для окружающей среды, добавил специалист.
"Сжигать, конечно, можно, но это дорого. В песке много влаги, и чтобы довести его до состояния, при котором начнет гореть мазут, требуется огромное количество топлива. Кроме того, нужен мощный специализированный котел, а объем отходов здесь очень большой – сейчас принято уже более 300 тонн, и ожидается еще больше", – пояснил Щербак.
Биологический метод оказался наиболее экономически и экологически выгодным, заверил он. Такой метод утилизации для большого объема отходов специалисты используют впервые.
"Раньше, если количество отходов было небольшим, мы их просто сжигали в печи. Но такие масштабы сжечь невозможно, поэтому мы выбрали биологический метод", – объяснил директор предприятия.
Сейчас, по его словам, проходят первые испытания нескольких биопрепаратов. Тот, который наиболее эффективно проявит себя, будет выбран для дальнейшей работы. Директор предприятия уточнил, что если бактерии очистят песок до приемлемого уровня, его можно будет использовать для рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.
"Если же удастся достичь максимального результата, мы сертифицируем полученный продукт как удобрение. В лаборатории будем проверять, как различные культуры растут на этом субстрате. В любом случае, отходы после утилизации найдут свое применение", – добавил Щербак.
Площадка на полигоне рассчитана на 16 тысяч тонн отходов. Директор предприятия отметил, что процесс переработки будет долгий, ведь бактерии работают медленно.
"Чтобы ускорить их работу, массу отходов нужно регулярно перемешивать. Здесь будет установлен специальный ворошитель, который обеспечит аэрацию", – отметил специалист.
Собранный на полигоне мазут отправляют в лабораторию для дальнейших исследований. Здесь специалисты добавляют в нефтепродукты органику и биопрепараты.
"Нам с Уфимского института был прислан нефтедеструктор, который за 21 день должен "съесть" нефтепродукт. Мы 5-го января привезли образцы, замешали все, в один образец добавили 20 граммов, плюс питательные вещества, в другой – 40 граммов. Какой образец начнет работать быстрее – посмотрим", – рассказал сотрудник лаборатории Александр Целых.
По его словам, бактерии уничтожают сложные соединения в нефтепродуктах. В будущем это поможет сделать из мазута удобрения. Если эксперимент удастся – живую бактерию будут культивировать в Крыму в больших объемах.
Предположительно, от начала испытаний до готового результата пройдет от трех месяцев до двух лет, отметил директор предприятия. Например, если в марте наступит стабильная теплая погода, то первая партия удобрений может быть готова к сентябрю.
"Все зависит от сложности. Песок с побережья соленый, а для бактерий это серьезное препятствие. Кроме того, в мазутных отходах нет органики, поэтому мы добавляем ее отдельно", – объясняет Щербак.
Органики может понадобиться столько же, сколько самих отходов, говорит он. Например, если имеется 320 тонн отходов, на них потребуется 320 тонн органики.
"Мы уже договорились с сельхозпредприятиями, которые предоставят отходы сепарации кориандра и льна", – подытожил директор предприятия.
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