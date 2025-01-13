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Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки
Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки
В Крыму ежедневно мониторят состояние береговой линии после разлива мазута в акватории, все новые выбросы должны ликвидировать за сутки. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T10:42
2025-01-13T11:18
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно мониторят состояние береговой линии после разлива мазута в акватории, все новые выбросы должны ликвидировать за сутки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, по его словам, при хорошей погоде также проводится сбор сетями мазута на воде, чтобы не допустить выброса на берег.Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые "приезжают и выходят спасать птиц, чистить берега, следить за ситуацией". "Спасибо всем службам, включая наших военных, МЧС и так далее за активную работу", - сказал глава республики.За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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сергей аксенов, новости крыма, срочные новости крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, экология, крым
Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки

Новые выбросы мазута в Крыму должны быть ликвидированы за сутки - Аксенов

10:42 13.01.2025 (обновлено: 11:18 13.01.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБереговую линию Большой Ялты обследуют на наличие пятен мазута
Береговую линию Большой Ялты обследуют на наличие пятен мазута
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно мониторят состояние береговой линии после разлива мазута в акватории, все новые выбросы должны ликвидировать за сутки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С 7 утра ежедневно начинается обход полностью всей пляжной территории в Республике Крым. При обнаружении пятен мазута в течение суток, глобальная всегда задача - ликвидировать последствия, обнаруженные на утро", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, по его словам, при хорошей погоде также проводится сбор сетями мазута на воде, чтобы не допустить выброса на берег.
Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые "приезжают и выходят спасать птиц, чистить берега, следить за ситуацией".
"Спасибо всем службам, включая наших военных, МЧС и так далее за активную работу", - сказал глава республики.
За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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