Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки
Новые выбросы мазута в Крыму должны быть ликвидированы за сутки - Аксенов
10:42 13.01.2025 (обновлено: 11:18 13.01.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБереговую линию Большой Ялты обследуют на наличие пятен мазута
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму ежедневно мониторят состояние береговой линии после разлива мазута в акватории, все новые выбросы должны ликвидировать за сутки. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С 7 утра ежедневно начинается обход полностью всей пляжной территории в Республике Крым. При обнаружении пятен мазута в течение суток, глобальная всегда задача - ликвидировать последствия, обнаруженные на утро", - заявил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, по его словам, при хорошей погоде также проводится сбор сетями мазута на воде, чтобы не допустить выброса на берег.
Он также поблагодарил волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые "приезжают и выходят спасать птиц, чистить берега, следить за ситуацией".
"Спасибо всем службам, включая наших военных, МЧС и так далее за активную работу", - сказал глава республики.
За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.
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