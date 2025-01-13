https://crimea.ria.ru/20250113/rost-investitsiy-v-rossiyskiy-turizm---skolko-deneg-vlozhili-v-otrasl-1143281029.html
Рост инвестиций в российский туризм - сколько денег вложили в отрасль
Рост инвестиций в российский туризм - сколько денег вложили в отрасль - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Рост инвестиций в российский туризм - сколько денег вложили в отрасль
Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза и достигли 652 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T10:04
2025-01-13T10:04
2025-01-13T10:04
туризм
туризм в крыму
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дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза и достигли 652 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.В частности, только по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров."Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта", - уточняется в сообщении со ссылкой на главу минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, в этом году нацпроект "Туризм и гостеприимство" сохраняет ключевые программы поддержки, отдельно добавлен федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли.В числе проектов по программе льготного кредитования – 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51,3 тыс. номеров, а также девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных комплексов, добавили в пресс-службе.В Крыму на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей, сообщал глава Минкурортов РК Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
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туризм, туризм в крыму, инвестиции, россия, дмитрий чернышенко, максим решетников, правительство россии, новости
Рост инвестиций в российский туризм - сколько денег вложили в отрасль
Инвестиции в туризм в России выросли в 1,5 раза - Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза и достигли 652 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"За первые 9 месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сообщил Чернышенко.
В частности, только по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров.
"Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта", - уточняется в сообщении со ссылкой на главу минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, в этом году нацпроект "Туризм и гостеприимство" сохраняет ключевые программы поддержки, отдельно добавлен федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли.
В числе проектов по программе льготного кредитования – 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51,3 тыс. номеров, а также девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных комплексов, добавили в пресс-службе.
В Крыму на данный момент реализуются
более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей, сообщал глава Минкурортов РК Сергей Ганзий.
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