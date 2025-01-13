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В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Полиция проводит проверку по факту происшествия, сообщает... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T09:20
2025-01-13T09:20
россия
дтп
происшествия
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Полиция проводит проверку по факту происшествия, сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла в ночь на понедельник на трассе Ставропольская – Григорьевская – Крепостная. 29-летний водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.Кроме того, по информации полиции, в больницу доставлена еще одна пассажирка автомобиля – 25-летняя девушка. Она получила травмы различной степени тяжести.Ранее Госавтоинспекция Республики Крым сообщала, что с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на территории полуострова были зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе двое детей. 25 человек получили ранения различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенкаЛобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибшийВ ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
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РИА Новости Крым
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россия, дтп, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, новости
В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

В Краснодарском крае в ДТП с автомобилем ВАЗ погибли три человека

09:20 13.01.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаАвтомобиль ГАИ на месте аварии в Крыму
Автомобиль ГАИ на месте аварии в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Полиция проводит проверку по факту происшествия, сообщает официальный Telegram-канал Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в ночь на понедельник на трассе Ставропольская – Григорьевская – Крепостная. 29-летний водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
"В результате ДТП на месте скончались водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 24 лет и девушка 16 лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации полиции, в больницу доставлена еще одна пассажирка автомобиля – 25-летняя девушка. Она получила травмы различной степени тяжести.
Ранее Госавтоинспекция Республики Крым сообщала, что с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на территории полуострова были зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе двое детей. 25 человек получили ранения различной степени тяжести.
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РоссияДТППроисшествияКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниНовости
 
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