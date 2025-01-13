https://crimea.ria.ru/20250113/elkovorot-v-simferopole-kuda-i-kogda-otnesti-khvoynuyu-krasavitsu-1143253302.html

"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу - РИА Новости Крым, 13.01.2025

"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T08:16

2025-01-13T08:16

2025-01-13T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Пункты приема хвойных новогодних деревьев на переработку будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00, уточнили в администрации.Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Павленко/бульвар Ленина, 2, Героев Сталинграда (у дома № 3), Киевская, 137, Беспалова, угол с ул. Радищева (у школы № 8), Лермонтова, 16, Кечкеметская, 198, Дмитрия Ульянова, 1А, Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18. Также новогоднее дерево можно будет принести к ТРК "Меганом", на Бульвар Франко, 6В, к парку Шевченко, к скверам Тренева и Мира и на Проспект Победы, 95.Как правило, собранные деревья отправляют на переработку для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также хвою используют в качестве мульчи.Ранее исследователь народных практик Вероника Белозерова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае – до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января – это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же – языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи, сказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковКакая искусственная елка лучше – совет экспертаКак выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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