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"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу
"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу - РИА Новости Крым, 13.01.2025
"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу
В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T08:16
2025-01-13T08:16
новости
елковорот
крым
новости крыма
симферополь
администрация симферополя
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Пункты приема хвойных новогодних деревьев на переработку будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00, уточнили в администрации.Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Павленко/бульвар Ленина, 2, Героев Сталинграда (у дома № 3), Киевская, 137, Беспалова, угол с ул. Радищева (у школы № 8), Лермонтова, 16, Кечкеметская, 198, Дмитрия Ульянова, 1А, Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18. Также новогоднее дерево можно будет принести к ТРК "Меганом", на Бульвар Франко, 6В, к парку Шевченко, к скверам Тренева и Мира и на Проспект Победы, 95.Как правило, собранные деревья отправляют на переработку для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также хвою используют в качестве мульчи.Ранее исследователь народных практик Вероника Белозерова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае – до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января – это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же – языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи, сказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковКакая искусственная елка лучше – совет экспертаКак выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
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96
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новости, елковорот, крым, новости крыма, симферополь, администрация симферополя, новый год, новый год 2025
"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

В Симферополе появится 17 пунктов приема новогодних деревьев

08:16 13.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтилизация новогодних елок во Владивостоке
Утилизация новогодних елок во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе откроются 17 пунктов приема новогодних хвойных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Пункты приема хвойных новогодних деревьев на переработку будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00, уточнили в администрации.
Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Павленко/бульвар Ленина, 2, Героев Сталинграда (у дома № 3), Киевская, 137, Беспалова, угол с ул. Радищева (у школы № 8), Лермонтова, 16, Кечкеметская, 198, Дмитрия Ульянова, 1А, Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18. Также новогоднее дерево можно будет принести к ТРК "Меганом", на Бульвар Франко, 6В, к парку Шевченко, к скверам Тренева и Мира и на Проспект Победы, 95.
Как правило, собранные деревья отправляют на переработку для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также хвою используют в качестве мульчи.
Ранее исследователь народных практик Вероника Белозерова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае – до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января – это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же – языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи, сказала она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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