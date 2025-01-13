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Что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Что происходит на перевалах в Крыму
Что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Что происходит на перевалах в Крыму
На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T09:53
2025-01-13T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.По ее информации, всего на борьбу с непогодой были выведены 72 автомобиля спецтехники."Еще накануне, начиная, с 18:00, дорожные службы были переведены на более интенсивный режим, была проведена превентивная обработка дорог, проводились работы по расчистке, обработке противогололедными материалами на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения", - уточнили в "Крымавтодоре"В ночь на понедельник на дежурстве находились 27 единиц техники, работали 110 человек. В первую очередь были обработаны опасные участки дороги с интенсивным движением - Ангарский и Грушевский перевалы, Белогорский, Бахчисарайский районы, а также места с повышенной загрузкой: восточные и западные обходы города Симферополя, ГРЭС, Добровская долина.Дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме следить за ситуацией на дорогах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамВласти Крыма допускают строительство новых обходов СимферополяСнег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги
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крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымавтодор, крымская погода, ангарский перевал, грушевский перевал
Что происходит на перевалах в Крыму

На Ангарском и Грушевском перевалах в Крыму движение осуществляется штатно

09:53 13.01.2025 (обновлено: 09:54 13.01.2025)
 
© крымавтодорДорожная техника убирает снег в Крыму
Дорожная техника убирает снег в Крыму
© крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.

"Ангарский и Грушевский перевалы на данный момент обслуживаются в штатном режиме. На Грушевском перевале сейчас идет снег, покрытие мокрое, обработанное. Ангарский перевал – также идет небольшой снег. Покрытие также обработанное. На обоих перевалах наблюдается отрицательная температура - 2 градуса" - сообщила Вальвакова.

По ее информации, всего на борьбу с непогодой были выведены 72 автомобиля спецтехники.
"Еще накануне, начиная, с 18:00, дорожные службы были переведены на более интенсивный режим, была проведена превентивная обработка дорог, проводились работы по расчистке, обработке противогололедными материалами на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения", - уточнили в "Крымавтодоре"
В ночь на понедельник на дежурстве находились 27 единиц техники, работали 110 человек. В первую очередь были обработаны опасные участки дороги с интенсивным движением - Ангарский и Грушевский перевалы, Белогорский, Бахчисарайский районы, а также места с повышенной загрузкой: восточные и западные обходы города Симферополя, ГРЭС, Добровская долина.
Дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме следить за ситуацией на дорогах.
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