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Что происходит на перевалах в Крыму

Что происходит на перевалах в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Что происходит на перевалах в Крыму

На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T09:53

2025-01-13T09:53

2025-01-13T09:54

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грушевский перевал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На Ангарском и Грушевском перевалах сейчас идет небольшой снег, дорожные службы работают, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.По ее информации, всего на борьбу с непогодой были выведены 72 автомобиля спецтехники."Еще накануне, начиная, с 18:00, дорожные службы были переведены на более интенсивный режим, была проведена превентивная обработка дорог, проводились работы по расчистке, обработке противогололедными материалами на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения", - уточнили в "Крымавтодоре"В ночь на понедельник на дежурстве находились 27 единиц техники, работали 110 человек. В первую очередь были обработаны опасные участки дороги с интенсивным движением - Ангарский и Грушевский перевалы, Белогорский, Бахчисарайский районы, а также места с повышенной загрузкой: восточные и западные обходы города Симферополя, ГРЭС, Добровская долина.Дорожные службы продолжают в круглосуточном режиме следить за ситуацией на дорогах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамВласти Крыма допускают строительство новых обходов СимферополяСнег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги

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грушевский перевал

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымавтодор, крымская погода, ангарский перевал, грушевский перевал