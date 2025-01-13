https://crimea.ria.ru/20250113/sneg-v-krymu---desyatki-edinits-tekhniki-raschischayut-dorogi-1143273177.html

Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги

Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги

На дорогах Крыма работает 72 единицы техники, за ночь очищено 2955 км, обработано 3908 км. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T06:44

2025-01-13T06:44

2025-01-13T07:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работает 72 единицы техники, за ночь очищено 2955 км, обработано 3908 км. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в воскресенье в Крыму пошел снег. Основные трассы, а также горные перевалы обрабатываются противогололедными смесями, проинформировали на предприятии.Ночные температура на полуострове варьировались от +3 до -1 градуса. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Состояние дорог Крыма на утро понедельникаВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, напоминают в республиканском главке МЧС России. Ночью и утром 13 января в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+4, в горах -2...-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в КрымуВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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