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Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги
Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги
На дорогах Крыма работает 72 единицы техники, за ночь очищено 2955 км, обработано 3908 км. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T06:44
2025-01-13T07:09
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работает 72 единицы техники, за ночь очищено 2955 км, обработано 3908 км. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в воскресенье в Крыму пошел снег. Основные трассы, а также горные перевалы обрабатываются противогололедными смесями, проинформировали на предприятии.Ночные температура на полуострове варьировались от +3 до -1 градуса. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Состояние дорог Крыма на утро понедельникаВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, напоминают в республиканском главке МЧС России. Ночью и утром 13 января в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+4, в горах -2...-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в КрымуВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
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Снег в Крыму - десятки единиц техники расчищают дороги

В Крыму из-за мокрого снега десятки единиц техники расчищают дороги

06:44 13.01.2025 (обновлено: 07:09 13.01.2025)
 
© КрымавтодорСпецтехника на дорогах Крыма
Спецтехника на дорогах Крыма
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма работает 72 единицы техники, за ночь очищено 2955 км, обработано 3908 км. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Вечером в воскресенье в Крыму пошел снег. Основные трассы, а также горные перевалы обрабатываются противогололедными смесями, проинформировали на предприятии.

"В первую очередь работы проводим на опасных участках дорог — съездах, мостах и высокоинтенсивных трассах", - говорится в сообщении.

Ночные температура на полуострове варьировались от +3 до -1 градуса. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.

Состояние дорог Крыма на утро понедельника

  • В Алуште +3, без осадков, покрытие влажное. 
  • На Ангарском перевале -2, ледяной ветер, снег, покрытие влажное, обработанное, продолжаются работы по очистке.
  • В районе Шапки Партизан: -1, ветер, снег, покрытие влажное, обработанное.  
  • Ялта, +3, дождь, покрытие мокрое .
  • Симферополь, ГРЭС: 0 градусов, небольшой снег, покрытие мокрое, обработанное.   
  • В Добровской долине 0 градусов, снег, покрытие влажное, обработанное.  
  • В Судаке +1, снег с дождем , покрытие влажное, обработанное.  
  • а/д Грушевка-Судак: - 1, снег , покрытие влажное, обработанное.  
  • В Бахчисарае 0, без осадков, покрытие мокрое, обработано.
  • В Белогорске - 1, снег, покрытие влажное, обработанное .
  • В Керчи +1, дождь, покрытие влажное.  
  • В Саках 0, без осадков, покрытие влажное.  
  • пгт. Черноморское: - 1°C, без осадков, покрытие влажное.  
  • г. Красноперекопск : 0°C, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, напоминают в республиканском главке МЧС России. Ночью и утром 13 января в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+4, в горах -2...-5.
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