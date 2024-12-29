Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
Ремонт дороги от Ялты до плато Ай-Петри завершится к следующему курортному сезону - власти
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаДорога Бахчисарай - Ай-Петри
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ремонт автомобильной дороги от Ялты до плато Ай-Петри будет завершен к началу курортного сезона 2025 года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Ремонт дороги Ялта-Бахчисарай через Ай-Петри разделен на два этапа. Сейчас ведутся работы на участке от Ялты до Ай-Петри. В следующем году работы будут завершены, к курортному сезону мы должны этот объект сдать. Что касается второго этапа от Ай-Петри в сторону Бахчисарая, контракт с "Крымавтодором" уже заключен, в следующем году работы будут продолжены", - сказал глава крымского правительства.
Также продолжается капитальный ремонт участка трассы Алушта-Ялта. По словам Гоцанюка, глава республики поставил подрядчику задачу завершить эти работы до конца 2025 года.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское-Перевальное, а также объездной дороги в обход Алушты идет согласно плану, отставаний от графиков не зафиксировано, добавил он.
Ведется строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма. В следующем году планируется проложить первую ее часть – двухполосную 9-километровую трассу до Грушевки. Второй этап предусматривает строительство четырех полос от Грушевки до Судака. Все работы на этом объекте планируется завершить к 2027 году.
Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".
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