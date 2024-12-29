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Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму

Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму

Ремонт автомобильной дороги от Ялты до плато Ай-Петри будет завершен к началу курортного сезона 2025 года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T09:58

2024-12-29T09:58

2024-12-29T09:58

юрий гоцанюк

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ремонт автомобильной дороги от Ялты до плато Ай-Петри будет завершен к началу курортного сезона 2025 года. Об этом радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Также продолжается капитальный ремонт участка трассы Алушта-Ялта. По словам Гоцанюка, глава республики поставил подрядчику задачу завершить эти работы до конца 2025 года.Строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское-Перевальное, а также объездной дороги в обход Алушты идет согласно плану, отставаний от графиков не зафиксировано, добавил он.Ведется строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма. В следующем году планируется проложить первую ее часть – двухполосную 9-километровую трассу до Грушевки. Второй этап предусматривает строительство четырех полос от Грушевки до Судака. Все работы на этом объекте планируется завершить к 2027 году.Полное интервью председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка слушайте 29 декабря в 12.00 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамКогда откроют объездную дорогу Донское –Перевальное в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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